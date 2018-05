Firea, de Ziua Internaţională a Familiei: Pentru mine, ca primar general, instituţia familiei reprezintă o prioritate

"La propunerea mea, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat acordarea de stimulente pentru căsătorie, pentru nou-născuţi, pentru gravide şi pentru cuplurile cu probleme de fertilitate. De Ziua Internaţională a Familiei, pe care o celebrăm azi, un călduros 'la mulţi ani' pentru toţi cei care au cui să spună mamă, tată, frate, sora, fiu, fiică, bunic, bunică, precum şi pentru toţi cei care ar vrea să spună, dar nu (mai) au cui!", se arată în mesajul primarului general.



Municipalitatea reaminteşte că acordă stimulente pentru peste o sută de mii de bucureşteni.



"Primăria Capitalei acordă în prezent stimulente pentru peste o sută de mii de bucureşteni, atât pentru cei care se înscriu în categoriile vulnerabile, cât şi pentru cei care, cu ajutorul acestor stimulente, îşi îmbunătăţesc calitatea vieţii: familiile nou constituite (stimulent financiar în valoare de 1.500 lei), familii monoparentale (stimulant financiar de până la 1.200 lei), pentru nou-născuţi (stimulent financiar în valoare de 2.500 lei) sau pentru cuplurile care îşi doresc copii şi au nevoie de proceduri speciale, cum ar fi fertilizarea in vitro şi pentru care Primăria Capitalei acordă vouchere în valoare de 13.800 lei/ cuplu", menţionează PMB.



De asemenea, în cadrul ultimei şedinţe CGMB, a fost aprobat un alt proiect prin care Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, derulează un program de acordare a voucherelor ''Materna Bucureşti'', prin care se acordă un ajutor financiar de 2.000 de lei femeilor gravide din Capitală, pentru achitarea serviciilor medicale şi a medicamentelor, arată PMB.



Ziua Internaţională a Familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în anul 1993, fiind sărbătorită pe 15 mai a fiecărui an. Evenimentul îşi propune să marcheze importanţa pe care comunitatea internaţională o acordă familiilor. De asemenea, la propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, propunere susţinută şi de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial şi Ziua familiei române, mai precizează sursa citată.

Firea, despre participarea cetăţenilor la şedinţele CGMB: Unii vin mai mult să facă atmosferă

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marţi că, în cadrul şedinţelor Consiliului General al Capitalei, este respectat regulamentul în ceea ce priveşte participarea cetăţenilor, dar a menţionat, totodată, că unii dintre aceştia vin mai mult "să facă atmosferă, să ridice tonul, să provoace".



"Ca şi în toate şedinţele autorităţilor publice locale, şi la Primăria Capitalei sunt invitaţi cetăţeni. Există un regulament care a fost votat în cadrul CGMB, la fel ca în Parlamentul de la Bruxelles, la fel ca în Parlamentul României, la fel ca peste tot. Cu două zile înainte de şedinţă, se pot face aceste înscrieri şi în limita locurilor disponibile sunt invitaţi toţi cetăţenii. Este adevărat, trebuie să recunosc faptul că, din nefericire spun, că nu e un lucru de laudă, unii cetăţeni vin mai mult să facă atmosferă, să ridice tonul, să provoace. Dar nu e nimic, ne-am obişnuit. Mergem înainte şi ne facem treaba şi le dorim mult succes să ajungă şi ei să conducă o instituţie, să vadă cum e să-ţi desfăşori activitatea tot timpul sub injurii, sub ameninţări şi sub dezinformări", a declarat Gabriela Firea, la Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ.



Ea a răspuns astfel unei întrebări venite din partea senatorului Florina Presadă (USR), care a vrut să ştie "de ce este atât de greu la Primăria Generală pentru cetăţeni să participe la şedinţele publice şi să ia cuvântul".