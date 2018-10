Firea, referitor la blocul care a ars în sectorul 5: Primarul a interzis colegilor mei să se ocupe de soarta sinistraţilor

"Noi acum stăm să ne uităm ca şi cum nu am avea alte posibilităţi să rezolvăm situaţia nefericită în care se află cele 11 familii din sectorul 5. E vina mea (...) că domnul primar de la sectorul 5 a sunat şi a interzis colegilor mei să se ocupe de soarta familiilor sinistrate în urma incendiului din sectorul 5? E vina mea? E vina Consiliului General? (...) Noi din prima secundă în care s-a întâmplat nenorocirea mi-am arătat tot sprijinul, mi l-am manifestat. Nici măcar nu voiau să ne primească la şedinţe, la comandamentul lor pe care l-au avut. S-au dus oamenii din PMB cu forţa la sectorul 5 ca să oferim sprijinul şi am fost refuzaţi. (...) Putem să ajutăm, dar s-a spus că intrăm peste atribuţiile lor şi o fac intenţionat, fiindcă domnul primar de la sectorul 5 cu nişte colegi de-ai mei care au stat aici în frunte moţ 2 ani de zile au probleme politice şi am tăcut din gură, am spus să nu mai punem gaz pe foc, să nu mai transformăm toată administraţia din Bucureşti într-un bâlci politic", a spus Firea, la şedinţa CGMB.

Ea a precizat că PMB şi-a arătat disponibilitatea de a ajuta încă de la început.

"Am vrut să-i ajutăm din primul moment, (...) i-am şi invitat la Primărie şi ce mi-au auzit urechile? Că vrem noi să-i facem rău - eu şi dumneavoastră, Consiliul General - că intrăm peste atribuţii, că se ocupă, că le plătesc ei case, le plătesc chirie şi aşa mai departe. Doamnele de la sectorul 5 sunau pe ascuns la noi să ne roage să dăm pamperşi pentru copii, pentru că ei spuneau că au şi nu aveau alimente şi haine, la asta s-a ajuns", a declarat Firea.

Primarul general a făcut aceste precizări după ce consilierul general Lucian Iliescu (PMP) a formulat un amendament la proiectul de rectificare bugetară ce se referea la cele 11 familii cărora le-au ars locuinţele.

Firea a menţionat că aceşti oameni vor fi sprijiniţi de Municipalitate. "Îi sprijinim acum fără voia domnului de la sectorul 5. Ce o să ne facă acum? O să ne bată? O să ne omoare? O să îşi pună toată camarila pe noi? O să ne pârască la domnul preşedinte? O să ne dea afară din ţară? Şi o să-i ajutăm pe acei oameni cu ceea ce au nevoie", a adăugat Firea.