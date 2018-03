Fiul fostului ministru Ioan Mureşan, Dan Mureşan, găsit mort in 2012 într-o cameră de hotel din Kenya, lucra pentru Cambridge Analytica

"Când m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese găsit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews.

Wylie a refuzat să spună cum a murit românul: "Nu pot afirma că a fost ucis. A murit in camera sa de hotel".

Dan Muresan, fiul fostului ministru taranist al Agriculturii Ioan Avram Muresan, a murit subit in camera sa de hotel din Kenya declarau, in septembrie 2012, mai multe surse independente.

Dan Muresan avea 32 de ani si lucra pentru firma britanica de consultanta politica care a pus la punct strategii electorale in tari din Africa, sud-estul Asiei si Europa de Est.

Reacţia şefului Facebook, Mark Zuckerberg, în scandalul Cambridge Analytica: Am făcut şi greşeli

Dan Muresan ocupa pozitia de coordonator al campaniilor electorale pentru clientii firmei britanice in care activa. In calitate de expert in comunicare politica a coordonat campanii electorale in Texas, Virginia si in tari din estul Europei si Africa. A absolvit London School of Economics si George Washington University, unde a obtinut un masterat in management politic si nationalism.

Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi fost recuperate prin intermediul unei aplicatii de teste psihologice conceputa de psihologul rus Aleksandr Kogan. Acesta s-a nascut in Moldova si a trait pana la 7 ani la Moscova, inainte de a pleca in Statele Unite.

Percheziţiile la Cambridge Analytica s-au încheiat. Compania, acuzată că a luat ilegal date personale de la utilizatorii Facebook