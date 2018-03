FLORII 2018. Tradiţii şi obiceiuri de sărbătoarea care prevesteşte PAŞTELE. Ce să faci pentru îndeplinirea dorinţelor

TRADITII DE FLORII - Obiceiul Lazaritelor

Inainte de a intra in Ierusalim, Hristos l-a inviat pe Lazar, scrie stirileprotv.ro. Invierea lui Lazar este simbolul invierii viitoare a omenirii. In popor se crede ca Lazar era un fecior tanar, fratele fetei care s-a casatorit cu Dragobete, Cap de Primavara.

Citeşte şi ANM: Vremea se menţine rece toată săptămâna. Ce ne aşteaptă de Florii şi de Paşte

Potrivit unor TRADITII DE FLORII, intr-o sambata Lazar a plecat cu oile la pascut. Pe drum, insa, lazar se urca intr-un copac de unde cade si moare. Potrivit legendei, Lazar ar fi murit de dorul placintelor pe care le facea mama sa acasa. Tocmai de aceea, exista obiceiul ca de FLORII femeile sa faca ofranda de pomenire a mortilor impartind placinte de post.

TRADITII DE FLORII - ramurile de salcie

In ziua Floriilor, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserica, pentru a-l intampina pe Hristos. Ele sunt sfintite si puse la icoane.

Ramura de salcie sfintita era utilizata si in scopuri terapeutice. Oamenii inghiteau matisori de pe ramura de salcie, pentru a fi feriti de diferite boli. Batranele se incingeau cu salcia ca sa nu le mai doara spatele. Exista si obiceiul ca parintii sa-si loveasca copiii cu nuielusa de salcie, cand veneau de la biserica. Credeau ca asa vor creste sanatosi si intelepti.

TRADITII DE FLORII - superstitii

- Se spune ca astazi nu este bine sa te speli pe ca, pentru ca vei albi. Cei care totusi vor sa o faca trebuie sa foloseasca apa sfintita

Citeşte şi Cum se aleg corect Babele din Martie? Greşeala pe care mulţi o fac

- Se spune ca cel care se impartaseste in Duminica Floriilor are mari sanse sa i se implineasca orice dorinta isi va pune.

- Tot acum se poate manca peste, desi suntem in plin post al Pastelui, fiind zi de dezlegare.

- O alta denumire data sarbatorii de Florii este "Nunta urzicilor", pentru ca in aceasta zi urzicile infloresc si nu mai sunt bune de mancat.

- In ajun de FLORII, fetele nemaritate fierb busuioc in apa, la miezul noptii, iar cu aceasta se spala pe cap si apoi o toarna la radacina unui par inflorit. In acest mod, se zice ca in scurt timp isi vor intalni alesul inimii. Obieciul spune ca totul trebuie facut inainte de ivirea zorilor, pentru ca altfel vor albi de tinere.