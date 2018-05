Florin Bratu, îl "înţeapă" pe Mutu: probabil nu şi-a dat seama că nu mai e aceeaşi echipă la Dinamo

"Probabil că Adi Mutu fiind foarte concentrat şi preocupat de ceea ce se întâmplă la Voluntari nu şi-a dat seama că la Dinamo nu mai e aceeaşi echipă pe care o ştia el şi aceiaşi jucători. Toţi greşim, şi eu greşesc, chiar nu sunt deloc supărat pe declaraţia pe care a dat-o. Eu am găsit nişte jucători ca Mihai Popescu, Corbu, Olteanu, Nistor, Daniel Popa, care iată că sub baghetuţa mea au reuşit să crească şi să practice un fotbal plăcut, ofensiv, să aibă încredere.

Şi asta mă bucură cel mai mult. Eu ştiu că înainte erau jucători ca Rivaldinho, Bokila, Albin. Atunci erau jucătorii aceştia pe care i-a adus sub mandatul lui Adrian Mutu, de director general. Dar acum sunt datele problemei schimbate şi nu rămâne decât să-l aşteptăm mâine seară ca nişte gazde primitoare. Nu sunt un tip ranchiunos, nu e un meci special, ci unul pe care îl tratăm foarte serios", a spus Florin Bratu într-o conferinţă de presă.

Adrian Mutu afirmase că ştie cum joacă Dinamo, el fiind cel care i-a făcut echipa lui Florin Bratu.

Antrenorul dinamovist spune că în ultimele trei meciuri va folosi şi jucători care au evoluat mai puţin în acest sezon: "În ultimul timp am jucat foarte mult, jucătorii resimt o uşoară oboseală, însă mâine seară suntem pregătiţi să ţinem ştacheta ridicată pentru că i-am obişnuit pe suporteri cu un joc bun în ultmele săptămâni. Eu încerc să nu fie relaxaţi, să îi mobilizez pentru toate meciurile. Dacă Voluntari are nevoie de puncte, va fi un meci foarte dificil în care trebuie să răspundem prezent. Toate echipele împotriva cărora am jucat în ultimul timp au avut nevoie de puncte şi mă bucur că noi am reacţionat foarte bine. Mă gândesc să dau şanse şi jucătorilor tineri să mai evolueze, au revenit şi jucătorii tineri la antrenamente, e normal să mai fac nişte evaluări. Tinerii pe care i-aţi văzut au un nivel bun şi nu aş ezita să-i bag încă de la început".

În ceea ce îl privepte pe atacantul Adam Nemec, Bratu a spus că acesta poate face ce vrea din vară, fiind liber de contract, nefiind surprins de interesul FCSB pentru el. "Nu m-a surprins declaraţia lui Becali că-l vrea pe Nemec, ne-am obişnuit. În plus, Nemec e jucător liber din vară şi poate să facă ceea ce-şi doreşte", a precizat Bratu.

Partida FC Dinamo – FC Voluntari, din cadrul etapei a XII-a a play-out-ului Ligii I, se va disputa miercuri, de la ora 20.45.