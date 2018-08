Florin Bratu şi-a prelungit până în 2020 contractul cu Dinamo BUCUREŞTI

"Începând din acest moment Florin Bratu este antrenorul echipei până în anul 2020. Datorită faptului că Florin face o muncă titanică aici, o muncă extraordinară, a făcut şi face şi în prezent şi sunt convins că va face şi în continuare, din punctul nostru de vedere este antrenorul ideal în ceea ce vrem noi să facem aici la Dinamo şi sperăm că împreună cu el noi toţi să punem umărul la ridicarea unui nou Dinamo, acel Dinamo pe care îl ştim cu toţii, Dinamo obişnuit cu performanţa. Suntem bucuroşi şi îi urăm mult succes în continuare şi sperăm ca în iarnă să facem un alt tricou, cu 2022 sau chiar mai mult. Am considerat că e antrenorul ideal în tot ceea ce înseamnă parcursul lui Dinamo de zi înainte. Nu cred că puteam găsi un alt antrenor mai bun decât Florin", a spus Dănciulescu, potrivit news.ro.

Bratu a declarat că pentru el continuitatea este foarte importantă. "Mă simt foarte bine şi onorat pentru ceea ce s-a întâmplat şi îi mulţumesc lui Danciu pentru cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat. El ştie foarte bine ceea ce încercăm aici să facem şi munca pe care o depunem. Mulţumesc conducerii pentru că-mi acordă această continuitate, este foarte important pentru mine, şi vreau ca acest lucru să fie o provocare mai mare şi să încercăm să facem la Dinamo o echipă competitivă, cu jucătorii pe care-i avem, jucători tineri, jucători cu experienţă, să îmbinăm acest lucru foarte bine şi uşor-uşor să facem fericiţi fanii", a precizat el.

Florin Bratu a menţionat că prelungirea contractului arată că munca sa şi a stafului său este apreciată. "Acest lucru ne dă încredere pe mai departe şi vreau, având o ambiţie foarte mare, să reuşesc ca la fiecare antrenament, la fiecare meci pe care îl disputăm aceşti jucători să crească şi să facem performanţă împreună".

El a menţionat că la Dinamo cel mai important este ca jucătorii tineri să progreseze şi astfel vor veni şi rezultatele. "E uşor să spui că te baţi la campionat, trebuie să ne gândim dacă este şi realist acest lucru. Cred că cel mai important aspect la Dinamo, fiind un club cu mulţi jucători noi, într-o reconstrucţie din acest an, este de a creşte jucători, de a creşte aceşti jucători tineri, să crească alături de mine şi de jucătorii cu experienţă care sunt în momentul de faţă şi bineînţeles, făcând acest salt, cu siguranţă cu multă muncă vin şi rezultatele".

Ionel Dănciulescu consideră că este nevoie de continuitate pentru performanţă. "Dacă vrei să ai performanţe şi să faci lucrurile aşa cum trebuie făcute trebuie continuitate, nu să schimbăm antrenorul după şase luni, un an. Nu mi se pare un lucru bun. Îmi doresc foarte mult să aibă continuitate. Mă bucur foarte mult că în acest moment a semnat pe încă un an de zile după terminarea acestui campionat şi sunt convins că în iarnă sau cel mai târziu în vara anului viitor o să semnăm un nou contract cu Florin. Are aceleaşi responsabilităţi pe care le-a avut şi până în acest moment", a explicat el.

Florin Bratu este antrenorul echipei Dinamo din luna februarie.

