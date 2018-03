Florin Călinescu despre Andrei Gheorghe: "Şi-a ascuns timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue"

Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta", a declarat Florin Călinescu.

Iuliana Tudor a tinut sa spuna cateva cuvinte despre omul de radio. “Media din România a pierdut o Voce care a facut istorie pentru Radioul de la noi! Dincolo de orice controverse, rămâne dragostea lui pentru Radio...și felul în care livra ascultătorului libertatea Gândului!A fost invitatul meu la " O data-n viata" într-o ediție eveniment în care l-am descoperit lumii altfel...cald, empatic, timid, generos, emotionat...bucurându-se sa petreacă!Rămas bun, Andrei Gheorghe!” a scris Iuliana pe Facebook.

Născut în Rusia, Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din România, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj.





Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaică fiind, era chiar fiica comandantului școlii de aviație. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția rusă-engleză), Universitatea din București.

Între 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; „Videomania”, „Vineri 13″). Pro FM București (1996-2002;”Midnight Killer” „13-14”), și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV.

În 2002 și 2003 realizează la Antena 1 emisiunea „Gheorghe” și reia emisiunea „13-14 cu Andrei”, mai întâi la Radio 21, și apoi în perioada 2005-2006, la Radio Total.

A avut un rol secundar în filmele „Amen” al lui Costa Gavras, Tinerețe fără tinerețe al lui Francis Ford Coppola (film aflat în faza de preproducție) și a colaborat cu Paraziții pentru albumul Irefutabil. În 2004 este consilier media și realizator de emisiuni („Politica, frate!” și „Am o știre pentru tine!”) la Realitatea TV. A scris la „Academia Cațavencu” și în ghidul „24-FUN”. În afară de realizarea de emisiuni radio și TV, a deținut funcții de conducere la posturile unde a lucrat: director general al Radio Sky Constanța și Pro FM București, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 București. În 2006 în colecția „Ego Publicistică” de la Polirom a apărut volumul „Midnight Killer – Banalitatea s-a născut la oraș”, însoțit de un CD audio.