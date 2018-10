Florin Iordache: "Cetăţenii europeni nu pot fi încadraţi în diferite categorii"

România este un partener credibil şi dedicat, în măsură să susţină consolidarea proiectului european, iar UE nu poate şi nu trebuie să avanseze pe două sau mai multe viteze, a declarat, marţi, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache.



"Eforturile noastre din această perioadă de pregătire a preluării Preşedinţiei vor demonstra că România este un partener credibil şi dedicat, un partener în măsură să susţină consolidarea proiectului european, dar şi a politicilor cu tradiţie ce aduc beneficii concrete în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor", a spus Iordache, care a transmis mesajul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pentru conferinţa "O politică de coeziune incluzivă pentru o Uniune mai aproape de cetăţeni".



El a spus că acest concept al coeziunii va fi definitoriu pentru perioada în care România va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, subliniind că UE nu poate să avanseze pe două sau mai multe viteze.



"Coeziunea este una din valorile fundamentale ale construcţiei europene şi am convingerea că viitorul Uniunii va fi clădit pe temelia solidă a acestui concept. De aceea, am spus şi spunem continuare: Uniunea Europeană nu poate şi nu trebuie să avanseze pe două sau mai multe viteze. O Europă unită nu poate şi nu trebuie să meargă pe direcţia aşa-ziselor cercuri concentrice. Aceste teorii contravin total conceptului de coeziune", a adăugat Iordache.



Cetăţenii europeni nu pot fi încadraţi în diferite categorii, a punctat el. "Nu putem vorbi de coeziune dacă invocăm separarea între cercurile concentrice, nu putem vorbi de Uniunea mai aproape de cetăţeni, dacă aceşti cetăţeni europeni vor fi încadraţi în categorii diferite, în care unii au drepturi mai egale decât ceilalţi. (...) Uniunea Europeană are nevoie de un proiect de viitor puternic în perioada post 2020, Uniunea Europeană are nevoie de un proiect care să consolideze unitatea, un proiect construit pe fundamentul conceptului de coeziune", a evidenţiat Florin Iordache.