Florin Piersic a izbucnit în plâns şi a făcut totul public. "Mai am puţin şi mor"

Vizibil afectat, cu lacrimi in ochi si cu vocea tremuranda, Florin Piersic nu s-a putut dezlipi de langa sicriul artistului mai bine de o ora. Apoi, cand a incercat sa se retraga intr-un colt si sa il planga pe Farcas, nu a putut sa se mai abtina si a spus ce gandea pe un ton suparat.

Citeşte şi Anunţul şocant făcut de Florin Piersic: "Mai am puţin şi mor şi eu"

Florin Piersic a vorbit despre ce i se intampla in aceste momente, cand prietenii sai se sting incet, incet. "Se duc toti oamenii pe care i-am iubit si i-am admirat in viata mea. Nu credeam ca eu am sa le aduc un ultim omagiu. Dar asta e...Nu mai zic nimic! Mai am putin si mor si eu! E o lege a firii, nu ne putem opune", a spus maestrul jurnalistilor la priveghi.