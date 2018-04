REVANŞĂ la meciul secolului: Floyd Mayweather e gata să-i arunce mănuşa lui Conor McGregor

Floyd Mayweather e gata să-i acorde revanşa lui Conor McGregor. Chiar şi aşa, McGregor trebuie să-şi rezolve problemele cu poliţia, înainte de a urca în cuşcă din nou.

"Este posibil să revin, dar dacă o voi face va trebui să fie pentru un meci UFC. Am vorbit cu echipa mea. Am discutat cu Al Haymon (n.r manager). El nu e de cord. Am vorbit cu Showtime şi cu CBS (n.r televiziuni). Dacă revin, Showtime şi CBS trebuie să fie implicate", a spus Mayweather, conform sursei citate.

Conor McGregor (29 de ani) a creat, joi seară, un scandal monstru în UFC şi a sfârşit prin a fi arestat! Irlandezul a oferit imagini incredibile înaintea galei UFC 223, din Brooklyn, când, împreună cu un grup de prieteni, a atacat autocarul în care se aflau mai mulţi luptători! Potrivit primelor informaţii oferite de presa americană, accesul de furie al lui McGregor şi al prietenilor lui îl avea drept ţintă pe Khabib Nurmagomedov, iar motivul e legat de un conflict pe care rusul l-a avut cu Artem Lobov, unul dintre cei mai buni prieteni şi un partener de antrenament al irlandezului.

După show-ul cu McGregor, pe care l-a învins fără mari probleme prin KO Tehnic, au existat zvonuri conform cărora Mayweather ar putea să-i acorde meciul de revanşă irlandezului, dar în cuşca de MMA. Pugilistul care şi-a încheiat cariera cu 50 de victorii şi zero înfrângeri a postat în trecut un filmuleţ pe instagram, în care a spus: "Dacă vreau, pot reveni imediat în UFC. Pot să mă bat în octogon. Pot face o înţelegere pentru trei sau patru meciuri şi să primesc un miliard de dolari". În UFC, McGregor a înregistrat 21 de victorii în 24 de lupte.