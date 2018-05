Fosta iubită a lui Cazacu rupe tăcerea: "Este blocat în telefonul meu. Este un capitol închis"

Ea a fost marea absentă, însă, iar motivele sunt ușor de înțeles. Ana a decis să nu apară la aeroport. Ea nu l-a întâmpinat și nici nu l-a așteptat pe Cătălin Cazacu și și-a motivat și gestul.

„Nu am făcut nimic și nici nu am mers la aeroport. De ce să o fi făcut-o? Cătălin este blocat în telefonul meu. Este un capitol închis, pe care îl voi lăsa așa cum este în acest moment. Mi-am revenit, am depășit momentul și cred că merit ceva mai bun”, a spus Ana pentru WoWbiz.ro.

La rândul său, Cătălin a vorbit despre această situație incomodă, în emisiunea WoWbiz. Întors în țară, el a vorbit acum despre ce s-a întâmplat cu Ana.

„Dacă lași capra să spună povestea, lupul va fi personajul negativ. Eu am fost plecat, nu am ce poveste să spun. Fiecare își ia alegerile despre care crede că îl vor duce într-un loc mai fericit. Aș vorbi despre ceva ce nu știu.



Nu vreau să dezgrop morții! Eu am fost undeva unde erau camere pe noi, tot timpul. Ce era de văzut s-a văzut. Nu cred că are legătură cu ce a fost acolo, cred că are legătură cu ce s-a întâmplat aici. Eu nu sunt supărat, eu sunt bucuros, vreau să văd oameni fericiți!”, a spus Catalin Cazacu la WowBiz.