Fosta iubită a Prinţului Harry, invitată la nunta aceastuia cu Meghan Markle. Reacţia ei în timpul ceremoniei a devenit virală

Chelsy Davy, fiica unui om de afaceri înstărit din Zimbabwe, l-a cunoscut pe Prințul Harry în 2004, la Stowe School. Au fost implicaţi într-o relaţie până în mai 2010, când Davy a anunțat oficial despărțirea de Harry. În ciuda despărţirii, cei doi au rămas în relații bune, iar Chelsy Davy s-a numărat printre invitații la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle.

Pe reţelele de socializare au apărut mai multe fotografii cu Chelsy Davy tristă în timpul ceremoniei religioase de la Capela St. George.

We're all Prince Harry's ex girlfriend right now #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/VPvQHgapfQ