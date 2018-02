Fostă vedetă Pro tv: "Am fost agresată sexual. Cu muşcat, cu vânătăi...."

Irina Reisler a dezvăluit că în viaţă, a avut şi momente nu tocmai uşoare, fiind hărţuită chiar de medicul său, dar şi de un coleg.

Ai fost vreodată harţuită sexual?

Da! Da. Am avut un incident in televiziune extrem de agresiv, într-un moment fragil al vieţii mele. Nu voi da nume. Când am rămas prima data însărcinată în viaţa mea, ştiind ca nu pot face copii, nici nu m-am gândit la asta. A fost o sarcină oprită în evoluţie, de care repet, habar nu am avut. Febră, infecţie, absolut făra cauze cunoscute. Şi am fost agresată de medicul care a venit să mă consulte. Cu muşcat, cu vânătăi, eu repet, fiind într-un moment extrem de fragil . Ulterior am aflat că era vorba de o sarcină oprită în evoluţie. Acela este momentul pe care mi-l amintesc ca a fost extrem de ….de….., adică omul care trebuia sa aibă grijă de mine şi să vadă ce se întâmplă a înţeles altceva. Tot aşa în tinereţe am avut un coleg de presa care a fost extrem de agresiv pe teren, undeva sus la Bâlea, unde nu prea aveai unde să fugi şi pe care ulterior a trebuit sa îl văd în ProTV zi de zi. N-a fost uşor. Au existat momente, dar cred că orice femeie cu mintea întreaga poate să depăşească. M-am gândit să scriu despre toate aceste lucruri la un moment dat, la pensie când o să am timp, pentru că sunt experienţe urâte pentru mine la momentul acela, care m-au schimbat poate , mi-au inhibat clar din feminitate, tot timpul am fost foarte atentă cât e decolteul, cât…ştii?! Te transformă uşor întâmplările astea, dar care poate le sunt de folos altora. Pe vremea noastră (râde), în tinereţea noastră nu se făcea atâta tam-tam ca acum, au, m-a atins cu un deget m-a harţuit. Acum hărţuirea sexuală a căpătat o altă dimensiune. Atunci ne luptam singure cu ea.

Irina Reisler, jurnalist, promotor al vieţii sănătoase, al cărui business actual încurajează viaţa echilibrată, a slăbit 50 de kilograme cu ajutorul dietei disociate.