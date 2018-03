Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună: Ce ne mai poate salva? Un preşedinte curajos

Raluca Prună scrie, pe Facebook, că Forumul Judecătorilor din România îi cere preşedintelui să retrimită legile la Parlament spre reexaminare, să sesizeze Curtea Constituţională şi să solicite avizul Comisiei de la Veneţia "pentru motive serioase, despre care se vorbeşte in spaţiul public de când aventura modificării acestui pachet a debutat lamentabil, ruşinos şi complet neprofesionist printr-un power point prezentat de cel mai titrat ministru al justitiei de după 1989", în 23 august 2017.

"Am scris atunci, susţin acum: când se va fi asezat praful şi se va putea vorbi fără patimi şi interese imediate în rezolvarea anumitor dosare penale, ziua aceasta infamă va fi reţinută ca ziua in care s-au întors armele împotriva justiţiei romane. De către oameni politici iresponsabili şi lacheii lor 'şcoliti'. 'Ce ne mai poate salva?' ma întreabă multă lume. Numerele mari, vocile care nu tac şi un preşedinte curajos. Care ar putea juca restul de mandat luptând pentru prezervarea justitiei din ţara sa. Justitie care, sub mandatul domniei sale, a respins prin vocea a peste 4000 de magistrati acest experiment legislativ grav. Nu poate exista sprijin mai mare. Ceva ma face să cred că numai curajul preşedintelui poate mobiliza numerele mari", scrie fostul ministru al Justiţiei.

Plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni cele trei legi ale Justiţiei - Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). PNL a anunţat că le va ataca din nou la Curtea Constituţională.

Cele trei legi vor merge la preşedintele Klaus Iohannis pentru promulgare.