Fostul premier Mihai Tudose, denunţat la Parchetul General

Potrivit denuntului formulat de avocatul Corneliu-Liviu Popescu, Mihai Tudose este acuzat ca in data de 10 ianuarie 2018, in timp ce acorda un interviu telefonic postului de televiziune Realitatea TV, a facut o serie de afirmatii care ar fi putut aduce atingere minoritatii maghiare din Romania. Mai exact, prin afirmatia "eu am transmis foarte clar ca daca steagul ala flutura in vant, toti cei responsabili de acolo flutura si ei langa steag" facuta la Realitatea TV, coroborata cu pozitia expusa de Tudose la Antena 3, unde s-ar fi declarat explicit favorabil impotriva pepsei cu moartea, premierul a determinat mai multe reactii de protest din partea Ministerului Afacerilor Externe din Ungaria, a liderilor politici ai comunitatii maghiare din Romania, dar si a altor oameni politici.

In opinia avocatului Corneliu-Liviu Popescu, exprimata in denuntul depus la PICCJ, prin afirmatiile sale, premierul Mihai Tudose a amenintat "clar si sugestiv cu spanzurarea persoane apartinand unei minoritati etnice" si a manifestat un "limbaj rudimentar de golan politic tipic fascist si nazist" care, sub nicio forma, "nu poate fi protejat de libertatea de exprimare si nici nu poate fi considerat o dovada virila de patriotism".

Fata de aceasta situatie expusa pe larg in denuntul depus la PICCJ, avocatul Corneliu-Liviu Popescu solicita procurorilor din Parchetul General sa solutioneze cu maxima celeritate denuntul sau si sa nu dea "dovada de complezenta cu un nazist, chiar daca are un doctorat la SRI", intrucat "personal, imi este frica intr-o tara in care seful Guvernului este primitiv si nazist."