Fostul primar Gheorghe Nichita: DNA mi-a cerut să torn un ministru greu. Am fost întrebat de Ponta, Dragnea şi Olguţa Vasilescu

„Atunci când Marian Vanghelie mi-a spus acest lucru în primăvara 2012-2013, m-a surprins. Ulterior nu m-a mai surprins pentru că am pățit ceea ce am părțit. Această listă a existat pentru că și doamna Pippidi într-o emisiune TV acum ceva timp confirma că și ONG-urile și societatea civilă au o listp cu indezirabilii din teritoriu și din partidele politice și în special din PSD, care erau date mai departe secțiilor secrete. Marian Vanghelie are dreptate, nu știu cine a făcut această listă. Modul cum mi s-au făcut mie dosarele, este un lucru care confirmă. La Antena 3 am văzut un document prin care eram urmărit pe siguranță națională începând cu 24 decembrie 2013, în 30 aprilie 2015 am fost reținut 24 de ore”, a declarat fostul edil din Iași la Antena 3.

Totodată, fostul edil a declarat și că a fost întrebat despre Lia Olguța Vasilescu și i s-a cerut chiar să denunțe un ministru greu.

„Eu vreau să vă spun că Lia Olguța Vasilescu era un nume care se vehicula la procurorii DNA în cabinetele lor. Și eu am fost întrebat despre ea. Ce știu despre proiectele de la Craiova ale ei. Am fost întrebat indirect și direct de Victor Ponta, apoi de Lia Olguța Vasilescu, apoi de Dragnea, mi s-a spus că dacă nu pot să spun nimic despre ei să dau un nume de ministru greu ca să mi se ușureze situația. Totul la București. Totul a fost instrumentat la DNA, la doamna Kovesi. Am și văzut-o pe holuri când am fost acolo. S-a uitat lung la mine. Despre acest mod de a se lucra cu liste știu din 2006-2007, când domnul președinte Constantin Nicolescu ne-a avertizat că suntem urmăriți cu toții pe mandate de siguranță națională. Atunci începuse să fie această practică”, a mai spus Nichita.



Fostul edil a vorbit și despre presiunile pe care le făceau procurorii pentru a denunța.



„Procurorul încontinuu mi-a spus că știu foarte multe lucruri și mi-au pus alte întrebări. M-au întrebat cum finanțăm partidul de la centrul. Am spus că nu era treaba mea, eu aveam grijă de PSD de la Iași. Mi s-a spus că nu voi scăpa în viața asta de pușcărie (...) Fabricarea dosarelor este o practică unitară. Mai excesivă în anumite zone în funcție de cei care instrumentează aceste dosare, dar este o practică aproape unitară”.