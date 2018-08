Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, scapă de acuzaţiile procurorilor anticorupţie în dosarul fondurilor europene destinate romilor

„La data de 6.08.2018, s-a dispus clasarea faţă de Diaconu Gelu-Ştefan şi Gogancea-Vătăşoiu Mihai sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, conform art. 16 alin 1, lit. a (fapta nu există). Concret, din analiza probatoriului a rezultat că Diaconu Gelu-Ştefan şi Gogancea-Vătăşoiu Mihai nu au încălcat nicio dispoziţie legală în contextul emiterii circularelor nr. 10/07.01.2015 şi A-PRS 1391/08.05.2015 şi nu au produs în vreun fel un prejudiciu bugetului de stat, ci şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile de serviciu”, a transmis DNA, conform Mediafax.

Faţă de Mădălin Voicu, cercetările din dosar continuă. Potrivit sursei citate, în data de 6 octombrie 2017, a fost dispusă clasarea şi faţă de societatea Niky Scorpion Alcom SR, pentru săvârşirea infracţiunii de spălarea banilor şi faţă de fostul deputat Păun Nicolae, însă numai pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar pentru restul infracţiunilor reţinute în sarcina lui Păun, cercetările fiind în continuare în derulare.



„De asemenea, cercetări se efectuează în continuare şi faţă de ceilalţi 8 inculpaţi pentru faptele descrise”, mai arată DNA.



ÎCCJ a decis definitiv, în februarie 2017, să restituie DNA dosarul în care Mădălin Voicu, Gelu Diaconu şi Nicolae Păun au fost trimişi în judecată fiind acuzaţi de fapte de corupţie în legătură cheltuirea de fonduri europene destinate integrării sociale a persoanelor de etnie romă.

"Menţine dispoziţia de restituire a cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie în limitele dispuse prin încheierea nr.1035 din 22 noiembrie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală", se arată în decizia de vineri a instanţei supreme.

Decizia iniţială prevede că instanţa "restituie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, cauza privind pe inculpaţii Păun Nicolae, Rotariu Florentina, Voicu Mădălin-Ştefan, Olteanu Carmen, Ivan Gheorghe, Grigore Vasilica, Pepenel Valentin, Paraschiv Iulian-Costel, Mărgărit (fostă Radu) Irina-Valeria, Diaconu Gelu-Ştefan, Gogancea-Vătăşoiu Mihai şi S.C. Niky Scorpion Alcom SRL, trimişi în judecată prin rechizitoriul din 18 iulie 2016, emis în dosar nr.7/P/2015 al unităţii de Parchet mai sus-menţionate".

Procurorii anticorupţie i-au trimis în judecată, la începutul lunii iulie, pe parlamentarii Mădălin Voicu şi Nicolae Păun, alături de fostul şef al ANAF, Gelu Diaconu, aceştia fiind acuzaţi, împreună cu alte persoane, de mai multe infracţiuni de corupţie.

Nicolae Păun este acuzat de DNA de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, deturnare de fonduri, spălare a banilor, cumpărare de influenţă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect.

Şi societatea care ar fi fost controlată de parlamentarul Nicolae Păun, SC Niky Scorpion Alcom SRL, a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani.

Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2013 a fost realizat proiectul cu finanţare europeană „Antreprenoriatul social, o şansă pentru comunităţile de romi", la iniţiativa Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa", al cărei preşedinte era deputatul Păun Nicolae. Prin cererea de finanţare s-a stabilit că grupul ţintă va beneficia de servicii şi activităţi care să conducă la creşterea capacităţii de a participa pe piaţa muncii, la creşterea motivaţiei de a deveni persoane active, la creşterea gradului de informare.

"Din probele administrate a reieşit că obiectivele proiectului nu au fost realizate, în sensul că majoritatea banilor destinaţi proiectului (77%) au fost folosiţi pentru plata salariilor angajaţilor proiectului, costurile cu personalul angrenat în implementarea proiectului au fost supraevaluate, la cursurile de pregătire organizate la două hoteluri din Sinaia au participat doar 163 de persoane existente în Registrul grupului ţintă", explicau procurorii într-un comunicat de presă.

Prejudiciul esrtimat de procurori este de 12.384.208,72 lei (10.892.425,43 lei reprezentând fonduri europene şi 1.491.783,29 lei de la bugetul de stat).

Un alt proiect al asociaţiei, „Acces pe piaţa muncii – O şansă pentru tine", finanţat din fonduri europene şi derulat în intervalul 2010-2013, ar fi prejudiciat statul cu 14.866.500 lei (13.327.971 lei din bugetul Fondului Social European şi 1.538.529 lei din bugetul naţional), potrivit DNA.

În cadrul acestui proiect au fost întocmite 17 contracte de împrumut fictive şi retragerea, în baza acestora, din conturile Asociaţia Partida Romilor „Pro Europa" a sumei de 846.000 lei, sub pretextul restituirii unor datorii inexistente, sumele retrase provenind din plăţile efectuate de către Ministerul Fondurilor Europene, precizează procurorii anticorupţie.

"În perioada 2010-2014, inculpaţii Păun Nicolae, Ivan Gheorghe, Paraschiv Iulian Costel, Mărgărit (fostă Radu) Irina Valeria şi Rotariu Florentina, pentru a disimula sumele de bani obţinute în maniera de mai sus au creat circuite financiare, prin care au disimulat sumele de bani obţinute din donaţii, în scopul de a da o aparenţă legală cheltuielilor din cadrul celor două proiecte", arată DNA.

Potrivit sursei citate "în perioada 2011-2015, în calitate de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor „Pro Europa", Păun Nicolae a plătit, lunar, sume de bani fixe în cuantum total de 216.502 lei, deputatului Mădălin Voicu („plăţi drepturi de autor") şi a asigurat un salariu în sumă totală de 194.241 lei soţiei acestuia, inculpata Olteanu Carmen (fără nicio contraprestaţie), în cadrul unuia din proiectele derulate de Asociaţia Partida Romilor. Aceste foloase au fost oferite pentru ca deputatul Mădălin Voicu să intervină la funcţionari şi demnitari, intervenţii concretizate în contextul validării proiectelor cu finanţare europeană, în contextul promovării unui proiect de lege privind amnistia contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi în legătură cu neîncasarea, de către ANAF, a sumelor aferente deciziilor de impunere emise către persoanele angajate, în mod fictiv, în cadrul Partidei Romilor „Pro Europa" ".

În ceea ce îi priveşte pe cei care se aflau la conducerea ANAF, procurorii spun că ar fi intervenit pentru scutirea "persoanelor angajate prin convenţii civile la Asociaţia Partida Romilor şi notificate de către organele fiscale că figurează cu debite restante aferente contribuţiei de asigurări de sănătate pentru anul 2012, de la plata acelor contribuţii. De asemenea, organele competente erau notificate că acele persoane nu aveau această obligaţie de plată".