Fotbalistul care a căzut de la etaj a fost anul trecut în lotul lui CFR Cluj. Starea sa este critică

Pelayo Novo a cazut de la etajul al 3-lea al hotelului unde era cazat alaturi de colegii sai de la Albacete. Clubul a prezentat incidentul drept un accident.



Pelayo a fost transportat de urgenta la un spital din Zaragoza. Aseara tarziu a fost supus unei interventii chirurgicale complexe. Prognosticul medicilor este rezervat, desi initial presa din Spania anunta ca viata nu i-a fost pusa in pericol.



Accidentul s-a produs duminică dimineata, in jurul orei 11:30, in timp ce fotbalistul vorbea la telefon sprijinit de o bara la etajul al 3-lea al hotelului Abba din Huesca.



Meciul dintre Huesca si Albacete a fost amanat, dupa ce colegii lui Pelayo au anuntat ca sunt in stare de soc si nu pot sa intre pe teren.



Pelayo a fost in lotul cu care CFR a inceput sezonul, dar si-a reziliat contractul dupa numai o luna si a semant cu Albacete.