Fotografia unui bărbat cuprins de flăcări în timpul protestelor din Venezuela, câştigătoarea World Press Photo Award 2018

Fotograful venezuelean Ronaldo Schemidt a câştigat joi World Photo Press Award pentru imaginea sa impresionantă a unui protestar cuprins de flăcări în timpul ciocnirilor violente cu poliţia în timpul protestului faţă de preşedintele Nicolas Maduro la Caracas, în 2017.

Ciocnirile dintre protestatari şi garda naţională venezueleană au izbucnit pe 3 mai 2017. Jose Victor Salazar Balza a luat foc când a explodat un rezervor de gaz al unei motociclete. El a supravieţuit indientului.

Ronaldo Schemidt, autorul fotografiei câştigătoare, intitulată ''Venezuela Crisis'', va primi suma de 10.000 de euro.

Fotograful australian Patrick Brown a fost desemnat câştigător la categoria General News - Singles pentru "Rohingya Crisis", o imagine cu corpuri ale refugiaţilor Rohingya care zac pe jos după ce barca cu care au încercat să fugă din Myanmar s-a răsturnat pe costa Bangladeshului. Din cele 100 de persoane aflate în barca răsturnată doar 17 au supravieţuit.

Concursul The World Press Photo of the Year, cel mai râvnit premiu de fotojurnalism din lume, onorează fotografii care au surprins imagini cu impact în timp ale evenimentelor sau problemelor de importanţă jurnalistică din anul precedent.

În 2018, juriul World Press Photo a ales şase nominalizaţi pentru premiul principal, păstrând pe lista scurtă fotografii la opt categorii - inclusiv o nouă categorie de mediu.

În general, 42 de fotografi din 22 de ţări au fost selectaţi şi din aceştia, 15 au câştigat premii World Press Photo, iar 27 au fost recunoscuţi pentru prima dată.

La fiecare concurs World Press Photo, juriul analizează în aceeaşi măsură aspectele jurnalistice ale subiectelor ca şi pe cele estetice şi dimensiunile tehnice ale imaginii.

Jerome Huffer, director al departamentului foto ale revistei franceze Paris Match şi membru în juriul concursului din 2018, speră ca fotografia de presă a anului să combine "aspectele fundamentale ale fotojurnalismului într-un nou fel de a povesti".

Fotografiile câştigătoare la "World Press Photo" vor fi prezentată într-o expoziţie itinerantă în 45 de ţări.În perioada mai - iulie, expoziţia va fi deschisă la Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca.

La Bucureşti, expoziţia de fotojurnalism va fi prezentată la Muzeul Naţional de Artă între 2 şi 23 mai. Ea va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 11.00 şi 19.00. Preţul unui bilet este de 10 lei, porivit unui anunţ făcut de instituţie. După Capitală, expoziţia va fi deschisă în Timişoara (5 - 24 iunie) şi Cluj-Napoca (29 iunie - 22 iulie).