Frank Lampard îşi începe cariera de antrenor. Care va fi prima echipă a fostului căpitan al lui Chelsea

Frank Lampard (39 ani), a semnat un contract valabil pe trei ani cu formația de pe Pride Park. Derby a fost pregătită în stagiunea recent încheiată de Gary Rowett, care săptămâna trecută a semnat însă cu Stoke.



"Este primul meu mandat ca antrenor principal însă am lucrat în carieră cu unii dintre cei mai buni antrenori din lume și sunt încrezător în calitățile mele și ale celor de lângă mine. Știu că nu va fi ușor, nu e niciodată ușor să pregătești o echipă de fotbal, dar aștept cu nerăbdare această provocare" a declarat Frank Lampard, care are ca obiectiv promovarea în Premier League.



Frank Lampard s-a retras din activitate în 2016, ultima echipă pentru care a evoluat fiind FC New York City. Fostul mijlocaș și-a început cariera la West Ham United, a fost timp de 13 ani jucătorul lui Chelsea și mai trecut pe la Swansea și Manchester City. Are 106 selecții la prima reprezentativă a Anglei și 13 trofee câștigate cu Chelsea printre care UEFA Champions League și UEFA Europa League.



Derby County a terminat sezonul trecut din Championship pe locul 6, cu 75 de puncte obținute în 46 de partide. Trupa de pe Pride Park a pierdut în semifinala barajului de promovare, 1-2 la general cu Fulham, echipă care în cele din urmă a ajuns în Premier League.