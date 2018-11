Fraudă fiscală de sute de milioane de euro, de tip cum ex. S-a deschis o anchetă

Mai multe persoane care au participat la această escrocherie au acceptat să stea de vorbă cu Parchetul din Koln, însărcinat cu investigaţiile vizând o bancă germană, al cărei nume nu a fost precizat de cotidianul Süddeutsche Zeitung şi postul radioteleviziunii publice WDR, care au dezvăluit scandalul.



Contactat de AFP, Parchetul din Koln nu a dorit să comenteze aceste informaţii de presă.



Acest caz este o formă rafinată a dispozitivului cunoscut sub numele de "cum ex” - în care este vorba despre cumpărarea şi revânzarea unor acţiuni în apropierea zilei plăţii dividendelor, atât de rapid încât administraţia fiscală nu mai poate identifica adevăratul proprietar.



Acest "cum ex" ar fi costat Germania 7,2 miliarde de euro, 1,7 miliarde Danemarca şi 201 milioane de euro Belgia.



În noua variantă dezvăluită miercuri, actori financiari au recurs la ADR - "American Depositary Receipts" -, care sunt drepturi negociabile emise de bănci cu scopul de a permite întreprinderilor străine să aibă o cotaţie pe pieţele americane.



Frauda constă în a emite ADR care nu reprezentau acţiuni reale sau reprezentau acţiuni doar în parte, iar apoi să obţină un credit fiscal aferent dividendului.

Citeşte şi Un cuplu şi un "om al străzii" au inventat o poveste pentru ca lumea să doneze. Escrocherie de 400.000 dolari



Potrivit presei germane, ”jandarmul” american al pieţelor - SEC - le-a furnizat anchetatorilor germani elemente, după ce a aplicat mai multor bănci amenzi în valoare totală de peste 173 de milioane de dolari.



Banca germană Deutsche Bank a fost sancţionată în Satatele Unite cu suma de 75 de milioane de dolari din cauza unei asemenea manipulări, care a avut loc în perioada 2011-2016, anul în care a oprit comercializarea acestor instrumente, potrivit Süddeutsche Zeitung



Pe de altă parte, Germania depune eforturi în vederea facilitării concedierii marilor bancheri, în schimbul unor plăţi compensatorii, cu scopul de a face ţara mai atractivă pentru bănci care părăsesc Londra după Brexit, relatează The Associated Press.



Ministerul Finanţelor a confirmat o dezvăluire Frankfurter Allgemeiner Zeitung (FAZ), potrivit căreia un proiect de lege în acest sens este discutat în prezent în cadrul Guvernului.



Germania are reglementări mult mai restrictive în domeniul concedierii decât Marea Britanie. Aceste regemntări sunt privite de către bănci care operează în Marea Britanie ca un factor de descurajare a mutării operaţiunilor lor în centrul financiar german de la Frankfurt după ce Regatul Unit părăseşte Uniunea Europeană (UE).



Proiectul prevede suprimarea obligaţiei băncilor de a-şi justifica hotărârea de a pune capăt unui contract cu un angajat extrem de bine plătit, considerat un ”purtător de risc”, precum şefi de departament sau cei care efectuează tranzacţii de frecvenţă înaltă.