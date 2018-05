FRF, prima decizie după ce Florin Talpan a cerut dezafilierea FCSB. Ce se întâmplă cu clubul lui Gigi Becali

Surse din cadrul Departamentului Juridic din cadrul FRF au dezvaluit pentru ziare.com ca solicitarea CSA Steaua nu va fi pusa in aplicare.

Talpan a cerut oficial dezafilierea FCSB şi excluderea din cupele europene. Cere ca Steaua să fie acceptată în Liga 1

In ceea ce priveste dorinta CSA Steaua de a demonstra ca palmaresul nu apartine FCSB, sursele din cadrul FRF afirma ca "in acest caz nu poate fi luata o decizie cat timp exista pe rolul instantelor de judecata un proces ce are tocmai acest scop, stabilirea carei entitati ii apartine palmaresul".

In privinta sentintei in privinta marcii "Steaua Bucuresti", care apartine CSA Steaua potrivit unei decizii a ICCJ, sursele federale mentioneaza ca "o marca inregistrata (comerciala) nu are legatura cu meritele si continuitatea sportiva", astfel ca nu se poate ajunge la dezafilierea FCSB.

Referitor la dorinta CSA Steaua de a exclude FCSB din cupele europene, sursele din cadrul Departamentului Juridic mentioneaza ca "FRF nu are atributii in legatura cu excluderea unui club din cupele europene".

FRF intentioneaza sa astepte finalizarea procesului intentat de CSA Steaua in care se solicita clarificarea carei parti apartine palmaresul. Procesul este abia la inceput, la Tribunalul Bucuresti, iar un prim termen nu a fost inca stabilit.