Friptură (cotlet) de porc copt în zeamă de varză

Mod de preparare Friptura (cotlet) de porc copt in zeama de varza (moare)

Cotletul intreg il punem intr-o oala, turnam peste el zeama de varza (moarea), acoperim cu capac oala si lasam sa fiarba 40-45 de minute. Dupa 30 de minute il intoarcem pe cealalta parte.

Scoatem carnea din moare si o lasam putin sa se raceasca, pina cand putem umbla cu ea.

Degresam cotletul, daca este cazul.

Il asezonam bine pe toate partile, apoi il asezam intr-un vas mai inalt – el l-am asezat intr-un vas de ceramica inalt – presaram usturoi tocat peste el, mai adaugam boia daca este cazul.

Zeama de varza in care afiert cotletul o adaugam in vas, cu frunze de salvie pe cotlet si cimbru presarat in moare.

Acoperim vasul cu capacul si il introducem in cuptorul incins la 200 de grade C pentru o ora.

Luam apoi capacul, intoarcem cotletul pe partea cealalta si lasam friptura sa se rumeneasca, asa fara capac inca vreo 15 -20 de minute.

Feliem cotletul dupa coastele sale sau il dezosam si il servim alaturi de cartofi natur si salata de salata verde.

Este o friptura nemaipomenit de delicioasa , ce se topeste in gura....

Pofta mare !

Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro.