Friptură cu legume la cuptor

Se pregateste carnea si se taie legumele in bucati mai mari dupa preferinta. Se formeaza un pat din legume peste care se pun bucatile de carne. Se adauga uleiul in tava peste legume si carnita, apoi se presara condimentele. Se adauga o cana de apa in tava si se introduce tava la cuptor.

Din cand in cand se adauga apa si se verifica starea legumelor. Dupa aproximativ 45 de minute se scoate friptura cu legume din cuptor si se serveste calda cu salata de cruditati sau orice fel de muraturi preferati.

Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI