Friptură de miel la cuptor. Reţete de Paste 2018

Friptură de miel la cuptor.

Carnea, neudata se parleste la flacara, ca sa se arda firele de par. Osul se sparge cu satirul in 2-3 locuri, ca sa se poata arde carnea in bucati, cand este fripta.

Carnea de miel scade mult la fript; cu osul isi va pastra mai bine forma. Bucata de carne se asaza intr-o tava sau cratita potrivita cu marimea ei pentru a nu ramine loc liber in jur (altfel se va arde sosul), se presara cu un varf de cutit de piper si un varf de cutit de boia dulce de ardei (care se intinde cu mina la suprafata), ca sa se rumeneasca frumos, apoi se unge bine cu untura de porc sau cu untdelemn. Tava se introduce in cuptorul bine incins, unde se lasa circa 20 minute, pana cand se rumeneste putin; apoi se presara cu putina sare fina si in cratita se adauga 3-4 linguri de apa. Din cand in cand, carnea se intoarce, ca sa se rumeneasca uniform, stropindu-se de fiecare data cu sosul din tava, care se completeaza cu apa cat este necesar ca sa nu se arda. Dupa ce s-a rumenit putin, carnea se acopera, ca sa ramana mai suculenta.

Se frige in circa o ora si jumatate. Cand este gata, se pun in sos 3-4 catei de usturoi, taiati in felii si cu acest sos se stropeste bine friptura; astfel, usturoiul aromeaza mai intens. Se serveste cu salata de cartofi preparata cu ceapa, cu salata verde, cu cartofi prajiti etc.

Cartofii se pot praji chiar in grasimea in care s-a fript carnea.

Ingredientele si cantitatile sunt aici.