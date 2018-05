Fructe care te ajută să slăbeşti mai repede

Merele ușurează digestia



Unul dintre primele alimente pe care le mănânci de obicei în caz de tulburări digestive, mărul copt, este ideal și în cura de slăbire, pentru că îți crește aportul caloric cu aproximativ 85 de calorii. De aceea, merele nu lipsesc din dietele celor care îți doresc să scape de grăsimile acumulate.

Aceste fructe îți oferă mai multe avantaje: ușurează digestia, îți suplimentează aportul de vitamine și minerale, nu te îngrașă, au efectul unui tonic nervos natural. Mâncate cu puțin timp înainte de fiecare masă principală, merele îți vor reduce pofta de mâncare prea mare, ceea ce te va opri să mănânci în exces.



Afinele reduc pofta de dulciuri



Toate fructele de pădure sunt indicate pentru menținerea sănătății. Dintre acestea, afinele sunt indicate celor care vor să slăbească, pentru că unt bogate în fibre care prelungesc senzația de sațietate și te feresc de pofta de dulciuri sau de alimente nesănătoase care îngrașă.

O ceașcă de afine are aproximativ 83 de calorii și-ți accelerează metabolismul, sporind arderea de calorii. Mănâncă-le ca atare în salate de fructe, în deserturi sau sub formă de suc.



Grepfrutul te hidratează bine



Mănâncă o jumătate de grepfrut la o gustarea, cu o oră sau măcar 30 de minute înainte de o masă principală. Te va hidrata, te va ajuta să mănânci mai puțin. Grepfructul este și o sursă bună de proteine, vitamina C, acid folic, potasiu.



Bananele previne crampele musculare



O banană pe zi îți aduce un aport de circa 100 de calorii, 18 g de carbohidrați și enzime care ușurează digestia prin reducerea timpului în care intestinele digeră hrana.

Un alt avantaj al consumului de banane este acela că îți acoperă o parte din necesarul zilnic de vitamina B6 care controlează nivelul de glucoză din sânge. Mai mult, o banană pe zi previne crampele musculare care apar după exercițiile fizice și reglează tensiunea arterială.

