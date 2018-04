FSANP: Statul datorează peste 10,5 milioane de euro angajaţilor din penitenciare pentru orele suplimentare

”În contextul inflaţiei de proiecte pentru premierea şi bunăstarea infractorilor, a căror finanţare de la Bugetul de Stat nu pare sa fie o problemă, reamintim Guvernului şi Parlamentului că Statul Român datoreaza personalului din penitenciare peste 10,5 de milioane de Euro pentru cele peste 1,5 milioane de ore suplimentare nerecuperate si neplatite in ultimii 3 ani. Ministrul Justiţiei a promis în decembrie 2017, după ce colegii de la Penitenciarul Vaslui au refuzat să intre în serviciu, că problema acestor restanţe se va rezolva până la sfârşitul aceluiaşi an. 4 luni mai târziu nu s-a rezolvat nimic. O altă promisiune neonorată şi un alt motiv ca Tudorel Toader să fie demis pentru indolenţă şi incompetenţă”, scriu sindicaliştii din ANP, într-un comunicat de presă.



Potrivit acestora, suma datorată angajaţilor din penitenciare pentru muncă prestată, este de 49 de ori mai mică decât cea promisă infractorilor cu titlu de despăgubiri de câte 5 - 8 euro pentru fiecare zi de detenţie în conditii ”aşa-zise improprii”.



”Peste 520 de milioane de euro ar urma să ne coste această investitie în criminalitate. În acelaşi context, la un cost mediu de operare a unui sistem de supraveghere prin brăţări electronicede 750 de euro pe an pentru fiecare infractor dintre cei 6.000 care estimăm ca ar putea beneficia în actualele conditii propuse, această cheltuială pentru bunăstarea infractorului s-ar ridica la 13,5 milioane de euro pentru o perioadă de 3 ani”, mai spun sindicaliştii.



Aceştia spun că, din păcate, nu pot fi estimate ”despăgubirile pentru victimele infracţiunilor ori pentru personalul care a lucrat în condiţii improprii în penitenciare pentru că nu există astfel de preocupări pentru guvernanţi şi parlamentari”.



”Pentru publicul interesat de respectarea drepturilor omului precizăm că munca forţată este interzisă în România prin Constituţie, iar înşelătoria este calificată ca infracţiune în Codul Penal. Ori, personalul din penitenciare obligat să lucreze fără să fie plătit se află exact în această situaţie”, msi spun sindicaliştii.



Aceştia reamintesc faptul că, la intervenţia organizaţiilor sindicale din penitenciare şi Poliţie, Legea cadru a salarizării 153/2017 a fost modificată în Parlament în sensul în care, pentru viitor, orele suplimentare să poată fi plătite într-un plafon de 3%.



”Această prevedere legală este însă absolut insuficientă raportat la nevoile operative şi nu rezolvă problema datoriilor restante. Revenim, deci, cu solicitarea ca ministrul Tudorel Toader să fie demis şi orele suplimentare nerecuperate să fie plătite pentru ultimii 3 ani, cu precizarea că demersurile de informare publică vor fi urmate în curând de noi acţiuni de protest în stradă ale personalului din penitenciare şi de blocarea activităţii acestor instituţii”, anunţă sindicaliştii din ANP.