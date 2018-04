Gabriela Cristea a anunţat noul loc de muncă. Unde s-a angajat fosta vedetă de la Kanal D

Gabriela Cristea nu s-a întors la muncă până acum, iar în prezent ea şi Tavi Clonda se pregătesc pentru marea petrecere de botez a Victoriei.

Între timp, vedeta petrece timp şi pe reţelele de socializare, acolo unde postează foarte des fotografii. Cei care îi accesează pagina Gabrielei Cristea pot vedea şi unde lucrează acum fosta prezentatoare TV. Nu, nu e vreo emisiune, ci e vorba de "Acasă cu Victoria".

Gabriela Cristea a slăbit 10 kilograme. Uite cu ce DIETĂ-MINUNE

"Eu mi-aş dorit un botez mai mic, ca să nu am atât de muncă. Responsabilităţile cad pe umerii mei. Mă ajută foarte mult. Nu, nu am spaime, pentru că am vorbit cu preotul. Stăm la ţară. Am hotărât să ne integrăm în comunitate, nu-l botezăm în Bucureşti. Nu am vrut să fie frig, să răcească", a spus Gabriela Cristea îşa o emisiune tv.