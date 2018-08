Gabriela Cristea, problemele de sănătate după ce a născut. "Îmi făceam singură injecţii în burtă"

Gabriela Cristea a marturisit ca s-a confruntat cu probleme de sanatate dupa ce a nascut, scrie lyla.ro. "Dupa ce am nascut, am dat cateva kilograme jos la nastere, dupa care am alaptat si m-am ingrasat la loc. Am avut probleme cu spatele, pentru ca acele kilograme in plus imi afectau structura osoasa, asa ca am optat pentru a slabi, nu doar pentru ca aratam ca o batoza, ci pentru ca nu mai puteam sa ma sustin eu, pe mine' a spus Gabi Cristea, in direct.

De asemenea, in urma cu cateva luni, ea marturisea ca pe parcursul sarcinii facea injectii in burta: „Vreti sa va povestesc eu ce inseamna tratamente? Eu mi-am facut timp de noua luni injectii in burta in fiecare seara. Nu am spus niciodata chestia asta. Si nu m-am plans niciodata si vreau sa spun ca le incurajez pe toate prietenele mele care fac astfel de tratamente. Am avut trombofilie, nimic grav. Am facut in fiecare zi pana in ultima zi de sarcina injectii in burta si mi le faceam singura.

Si intr-o seara ma durea si intr-o seara nu ma durea si tot asa... pana am ajuns la noua luni si nu a fost greu deloc. Important e sa iti doresti cu adevarat", marturisea Gabriela Cristea in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.