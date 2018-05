Gabriela Firea, despre noul Cod administrativ: Vom avea un cadru legislativ mult mai european. Ce spune despre centura Capitalei

"Vom avea de acum înainte un cadru legislativ mult mai corect, mult mai coerent, mult mai european, pentru că am studiat şi legislaţia europeană, deoarece lucrăm la legea Capitalei pe care ne dorim ca în curând să v-o prezentăm. Ea, de asemenea, precizează pentru prima dată conceptul de zonă metropolitană şi subliniez faptul că în premieră, deşi din punct de vedere politic la Primăria Capitalei ştiţi care este configuraţia, iar la CJ Ilfov există o coordonare PNL, din punct de vedere administrativ lucrăm foarte bine şi am făcut paşi care ar fi putut fi consideraţi acum câţiva ani incredibili în sensul respectului faţă de cetăţeni, în sensul coagulării eforturilor noastre pentru a avea cât mai multe proiecte viabile în zona metropolitană", a declarat Gabriela Firea, la Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ.



Primarul general a afirmat că s-a constituit nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov o asociaţie de dezvoltare intercomunitară pentru problematica transportului în comun.



"În premieră, am constituit la nivelul regiunii Bucureşti- Ilfov o asociaţie de dezvoltare intercomunitară pentru problematica transportului în comun şi deja se distribuie aceste trasee ale RATB pentru zona Bucureşti- Ilfov. Am semnat acest document. (...) De asemenea, o asociaţie de dezvoltare intercomunitară Bucureşti - Ilfov pentru problemele de termoficare, iar în acest moment lucrăm la un alt document, care cu siguranţă va fi făcut public în cel mai scurt timp, o asociaţie de dezvoltare intercomunitară regiunea Bucureşti - Ilfov, care va fi semnat de asemenea de primarul general al Capitalei şi preşedintele CJ Ilfov, dl. Petrache, pentru tot ceea ce înseamnă problematica de deşeuri. Şi aici ştim că există o problemă pe care am moştenit-o şi trebuie să-i facem faţă", a detaliat edilul şef al Capitalei.



Prezentă la Comisia parlamentară specială pentru elaborarea Codului administrativ, Gabriela Firea a salutat iniţiativa elaborării unui nou Cod administrativ, apreciind că problemele cu care se confruntă administraţia locală şi centrală nu ţin de culoarea politică.



"Salut demersul comisiei pentru efortul susţinut în ultima perioadă pentru a dezbate şi promova un cod atât de important cum este codul administrativ, care a fost de asemenea analizat şi dezbătut în structurile asociative, în Asociaţia Municipiilor din România, în asociaţia Consiliilor judeţene, comune, oraşe. Toţi aleşii şi-au putut spune părerile în cadrul structurilor asociative in legătură cu acest cod mult aşteptat, deoarece şi primarii mai vechi in funcţie şi cei mai nou aleşi au constatat, indiferent de culoarea politică pe care o au, aceleaşi erori, aceleaşi neîmpliniri ale cadrului legislativ, aceleaşi ambiguităţi sau paralelisme. Şi împreună ne-am spus acest punct de vedere pentru ca legislaţia să fie armonizată, pentru că aici nu este loc de bătălie politică, pentru că problemele comunelor, oraşelor şi municipiilor, problemele ţării nu au culoare politică, ci, dimpotrivă, sunt ale cetăţenilor şi ele trebuie să fie rezolvate de o manieră rezonabila într-un timp cât mai scurt, cu cât mai puţină birocraţie, cu cât mai multă descentralizare pe care ne-o dorim cu toţii", a spus Gabriela Firea.



Potrivit acesteia, în dezbaterile din cadrul acestor structuri discuţiile au fost constructive şi subiectul nu a fost politizat.



"Am pus accent în cadrul acestor discuţii, şi mulţumesc că aţi preluat o mare parte, în ceea ce priveşte o delimitare foarte clară şi o explicitare în continuare a rolului executivului şi deliberativului - ştim foarte bine care sunt structurile în cadrul unei instituţii locale, ce reprezintă Consiliul local, în speţă general în Capitală, ce reprezintă primarul ca şi coordonator al aparatului de lucru, al aparatului de specialitate", le-a spus parlamentarilor primarul General al Capitalei.



De asemenea, a adăugat Gabriela Firea, regimul proprietăţii este mult mai bine reglementat.



"Şi avem acum un sumum de legislaţie, avem în cadrul acestui cod toate referirile la care ar putea apela pentru administraţie eficientă aleşii locali. Cunoaşteţi foarte bine acel exemplu, pentru că ne-am lovit cu toţii, cu referire la transferarea patrimoniului sau administrării, a fost nevoie ani de zile de un vot de două treimi care, în sensul corect a legiuitorului (...), s-a creat o precauţie cred normală până la un punct, astfel încât să existe o mai largă consultare şi acceptare în ceea ce priveşte dezlipirile, dezmembrările de patrimoniu, ceea ce în continuare cred că toată lumea este de acord. În schimb, este o aberaţie administrativă atunci când un consiliu local, în speţă Consiliul General al Municipiului Bucureşti, doreşte să schimbe destinaţia unei suprafeţe de teren, spere exemplu, dintr-o necesitate publică, nu din alt motiv, şi de multe ori, poate din neînţelegere sau poate din motive de politică, nu se dădea acest vot. (...) Nu poţi să blochezi proiecte mari necesare comunităţilor prin această prismă - cea a disensiunilor politice", a mai spus primarul Capitalei.

S-au făcut progrese pentru transferarea centurii ocolitoare la Primăria Capitalei



Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marţi că în ultimele două săptămâni s-au făcut progrese remarcabile în cadrul comisiei de lucru pentru transferarea Centurii ocolitoare de la Ministerul Transporturilor către Primăria Capitalei.



"Mă bucur că în ultima perioadă, cel puţin în ultimele două săptămâni, am făcut progrese remarcabile, în grupul de lucru constituit de doamna prim-ministru, Primăria Capitalei, Ministerul Transporturilor, CNAIR, pentru transferarea Centurii ocolitoare a Capitalei de la Ministerul Transporturilor către Primăria Capitalei - măcar tronsoanele care nu au fost contractate încă şi nu sunt acum sub un contract în derulare. Avem de asemenea garanţia de la Bruxelles că fondurile europene nu sunt anulate pentru simplul şi clarul motiv că fondurile europene sunt alocate pentru un proiect de investiţii şi nu pentru o instituţie. Avem inclusiv în scris acest răspuns, care nu a convins anterior, şi de aceea am solicitat în scris", a spus primarul general, în cadrul Comisiei parlamentare speciale pentru elaborarea Codului administrativ.



Firea a menţionat că s-au făcut progrese şi în cadrul grupului de lucru privind metroul bucureştean, chiar dacă acesta "nu este atât de avansat" precum cel care vizează transferul Centurii ocolitoare.



Primarul Capitalei a subliniat că printre măsurile prevăzute de Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se numără dinamizarea activităţii şi lucrărilor la Centura ocolitoare a Capitalei, dar şi dezvoltarea unei reţele de metrou adecvate, obiective, aflată în prezent în subordinea Ministerului Transporturilor.



"Nu mai reiau epopeea mea de doi ani de zile - sunt deja la al patrulea prim-ministru - pentru a demonstra utilitatea PMUD, pentru a rezolva problema traficului din Capitală. (...) Nu mai comentăm de ce nu s-au terminat lucrările la metroul spre Drumul Taberei, de ce nu au început spre Aeroportul Internaţional şi de ce în continuare avem planuri foarte frumoase, dar pe hârtie, pentru că, din punctul meu de vedere - pot să spun sau să încerc un răspuns - interesul nu este atât de mare al unui minister care trebuie să gestioneze întreaga ţară şi proiectele din toată ţara, pe când pe noi ne doare, pentru că noi răspundem în fiecare zi acestei întrebări: 'Ce faceţi cu traficul?'", a precizat Firea.



Ea a adăugat că există situaţii în care PMB nu poate continua anumite proiecte din cauza faptului că unele instituţii nu acceptă să cedeze suprafeţe de teren, în vederea continuării lucrărilor începute.



"Mai mult decât atât, sunt poduri, pasaje, supralărgiri care au demarat la Primăria Capitalei, ca instituţie iniţiatoare, şi s-au oprit acolo unde o instituţie - nu are rost să mai dăm nume, pentru că nu am venit să arătăm cu degetul - nu înţelege ca o suprafaţă foarte mică de teren pe care o are în proprietate să o cedeze Primăriei pentru o supralărgire sau un pod. Este un caz de utilitate publică, există şi legislaţie pentru expropriere, dacă nu se poate un transfer. Şi uite aşa, până la urmă, ajungem într-un carusel, într-un cerc vicios, în care toată lumea se retrage la locul său de muncă, rămâne un singur vinovat, dar cred că populaţia este mult mai informată decât credem şi a venit momentul să spunem lucrurilor pe nume şi să le şi rezolvăm", a declarat Firea.