Firea, înaintea BPN: Am criticat stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, nu PSD. Nu e normal să jucăm Spânzurătoarea pe remaniere

"Am citit statutul din scoarţă în scoarţă. Nu este niciun articol care să spună că un membru, cu sau fără funcţie, poate fi exclus dacă îi susţine pe cetăţeni. Asta scrie în statut. Depinde acum fiecare ce articol citeşte. Dacă mie îmi găsiţi o singură frază sau afirmaţie referitoare la PSD, îmi dau singură demisia. Eu am făcut afirmaţia în legătură cu stilul de conducere al lui Liviu Dragnea, sub nicio formă nu am adus jigniri membrilor PSD, colegilor PSD, sub nicio formă", a mai declarat edilul.

De asemenea, Gabriela Firea a declarat marţi, la Parlament, că a auzit legat de remanierea guvernamentală faptul că în Comitetul Executiv Naţional se vor da "teste grilă".

"Aş dori ca fiecare remaniere să se facă cu o explicaţie profesională şi nu cu criterii introduse aleatoriu sau cu teste grilă de care am auzit că probabil vom da, în care să bifăm "Da", "Nu", "Poate". Mie nu mi se pare normal să jucăm X şi O cu viaţa acestei ţări. Era o discuţie, la un moment dat, că în CEx vom primi nişte teste grilă care să ne exprimăm opinia în legătură cu activitatea miniştrilor. Eu nu sunt de acord, e normal ca premierul să spună cum a colaborat cu fiecare ministru şi să asume o schimbare de Guvern, nu să jucăm "Spânzurătoarea" în CEx", a Gabriela Firea.

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit, marţi, având pe ordinea de zi propunerea unor candidaţi pentru funcţia de ministru al Educaţiei Naţionale şi pentru funcţia de ministru delegat al Afacerilor Europene.

Surse social-democrate precizau luni că secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o variantă luată în calcul de premierul Viorica Dăncilă pentru funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene după demisia lui Victor Negrescu.