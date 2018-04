Gabriela Firea cere concedierea vatmanului, care a lăsat în staţie un copil şi a închis uşile înainte să coboare şi bunicul acestuia

"Solicit de urgenta desfacerea contractului de munca al acestui vatman iresponsabil, un astfel de comportament nu poate fi tolerat sub nicio o forma, mai ales atunci cand vorbim despre siguranta unui copil. Angajatii RATB trebuie sa fie un exemplu de conduita in trafic, iar intamplarea de astazi, desi un incident izolat, pune intr-o lumina proasta si activitatea celorlalti soferi RATB care isi desfasoara activitatea responsabil, avand ca prioritate siguranta calatorilor. Neatentia vatmanului va fi sanctionata ca atare, concedierea fiind oricum o masura mult prea blanda, in comparatie cu o posibila tragedie care ar fi putut sa aiba loc", a precizat primarul Gabriela Firea, potrivit unui comunicat postat pe contul de Facebook al Primăriei Municipiului Bucureşti.

Miercuri, în statia Lunca Barzesti, un copil si bunicul sau au vrut sa coboare in statie, insa vatmanul nu s-a asigurat ca au coborat toti pasagerii. Bunicul nu a reusit sa coboare, vatmanul a închis uşile şi tramvaiul s-a pus în mişcare. În consecinţă, copilul a ramas singur pe refugiul de tramvai. Incidentul a fost povestit de mama copilului într-o postare pe Facebook.

"RATB sau Regia Autonomă de Transport Bucureşti, care o fi pagina voastră, ar trebui să vă educaţi angajaţii şi să îi daţi afară pe măgari! Azi, pe linia tramvaiului 1, la staţia Lunca Bârzeşti, pe la ora 12.10, un deştept de vatman mi-a speriat copilul de moarte! Este incalificabil ce a făcut acest om! S-a gândit el, în prostia lui, să închidă uşile şi să ignore că un bătrân, respectiv bunicul fetei mele , cobora mai greu din tramvai. În timp ce fiica mea deja coborâse din tramvai, dobitocul a închis uşile şi tataie a rămas în tramvai. Copilul a început să urle, să ţipe, să alerge după tramvai, pe şine. Oamenii au ţipat să oprească tramvaiul, dar, dobitocul şi-a văzut de drum. Noroc că a recunoscut-o cineva în staţie pe fii-mea şi a adus-o acasă în siguranţă. Vatmanul a oprit abia la următoarea staţie. Întrebare: există camere de filmat în tramvaie, cum pot afla cine a fost acel vatman? Nu se poate aşa ceva! Nu te uiţi în oglindă înainte să închizi uşile? Ăsta ar trebui dat afară!", a scris Cristina Ologeanu pe pagina sa de Facebook.

Conducerea RATB a reacţionat şi a anunţat că face cercetări în acest caz.

"A fost depusă o sesizare cu privire la acest incident şi urmează să facem cercetări în acest sens. Dacă va fi găsit vinovat, vatmanul respectiv va fi sancţionat şi se poate ajunge chiar şi la desfacerea contractului de muncă. RATB nu tolerează astfel de comportamente din partea angajaţilor", au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii RATB.