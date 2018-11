Gabriela Firea, scrisoare INCENDIARĂ în plin CEX al PSD: Liviu Dragnea a devenit un personaj toxic

Firea susține că nu se mai poate continua sub teroarea excluderilor și arată că și dacă va fi schimbată de Liviu Dragnea din funcțiile de conducere ea va rămâne în PSD ca simplu membru.

”Nu mai putem continua asa, sub teroarea excluderilor si a dizolvarilor. Frica poate mentine, vremelnic, un status-quo, dar in niciun caz nu este o solutie pentru progres si constructie.

In general, a-i exclude pe cei care vor sa se tina de cuvant fata de romani este un act profund antidemocratic. In cazul nostru, excluderile nu rezolva o problema, asa cum se iluzioneaza unii, ci o agraveaza. Nu este vorba doar de imaginea partidului sau de orgoliul anumitor lideri, ci de subrezirea propriei guvernari.

Cei pusi in discutie azi pentru excludere s-au numarat printre cei mai activi colegi, printre cei care au adus rezultate excelente pentru partid. Au avut pozitii critice, dar n-au sabotat cu nimic guvernarea, dimpotriva, au votat toate proiectele si s-au luptat, uneori eroic, cu adversarii nostri.

Adevarata provocare pentru PSD este guvernarea, care trebuie sa genereze bunastare pentru romani si prestigiu pentru Romania, odata cu preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE.

Nu ne mai putem permite sa ne irosim resursele si credibilitatea in dispute interne incorecte, inechitabile, manipulate, in conditiile in care oricum suntem atacati, ca partid, din toate partile. Dupa cum nu mai putem accepta ca partidul sa fie capturat de un grup care actioneaza pe principiul “cine nu e cu noi e impotriva noastra” si a carui agenda se indeparteaza pe zi ce trece de cea a cetatenilor.

PSD este condus in acest moment de un om preocupat doar de propria situatie politica, juridica, economica, si ale carui iesiri bizare si departe de a fi ale unui barbat de stat denota disperare si incrancenare. Stiu, sunt vinovata, alaturi de multi alti colegi, pentru ca am girat existenta acestui personaj devenit toxic pentru tara si l-am ajutat sa-si consolidze pozitia, din care acum foloseste puterea in mod discretionar. Daca ar fi fost vorba doar despre dezamagirea mea, poate as fi tacut. Dar e vorba de bucurestenii pe care ii reprezint si care sunt afectati de actiunile dusmanoase ale lui Liviu Dragnea fata de bucuresteni si multi, multi alti romani din toata tara.

Subrezirea prin manevre subterane a majoritatii din Consiliul General, in ideea de a mi se arata mie cine e jupanul, le aduce, in fapt, prejudicii oamenilor interesati sa traiasca mai bine in Bucuresti.

Mai mult, pozitiile mele critice dar bazate pe argumente, la adresa conducerii partidului au inceput in momentul in care am realizat ca prin pasivitatea sau chiar piedicilor din partea unor oameni din guvern, fideli lui Liviu Dragnea, este pus in pericol programul de guvernare locala cu care ne-am prezentat in fata electoratului. Din punctul meu de vedere, acest lucru este inacceptabil, iar daca vor exista repercusiuni politice, mi le asum.

Si data afara din functii de Dl Dragnea, ca si cum ar fi partidul lui personal, eu raman in PSD simplu membru. Daca nici simplu membru nu ma mai accepta L Dragnea, voi ramane un om de stanga - dar stanga adevarata, legitima, solidara cu nevoile oamenilor, si nu cu grupurile lui de interese.

Ne aflam intr-un moment critic, pentru partid si pentru tara, si senzatia multora este ca ne indreptam spre prapastie. Daca exista oameni care sesizeaza acest pericol si iau atitudine, ei nu sunt pucisti, ci reformatori. Iar reformele, chiar si atunci cand iau forma unor utopii, nu pot sub nicio forma sa fie tratate cu pumnul in gura. Si le-as aminti unor colegi un vechi proverb chinezesc: razbunatorul va trebui sa sape, de la inceput, doua gropi!

Gabriela Firea,

Primar General al Municipiului Bucuresti

Vicepresedinte al Partidului Social Democrat”, arată Gabriela Firea.