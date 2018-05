GAFĂ COLOSALĂ făcută de Gigi Becali. Cum poate pierde şi titlul, şi câteva milioane de euro

Gigi Becali s-a grabit sa achite toate clauzele de rascumparare pentru jucatorii adusi de la Viitorul. FCSB i-a adus de la echipa lui Gica Hagi, in ultima perioada, pe Florinel Coman, Florin Tanase, Romario Benzar si Dragos Nedelcu, iar Viitorul si-a pastrat in fiecare caz un anumit procent in eventualitatea in care FCSB se califica in Champions League.

Gigi Becali nu a mai dorit sa astepte si a platit toate aceste clauze, astfel ca acum Viitorul nu mai are nici un interes ca FCSB sa castige campionatul si sa se califice in Champions League.

Viitorul va juca, in ultima etapa, cu CFR Cluj, echipa care se luptă pentru titlu cu FCSB, iar meciul ar putea decide campioana şi, implicit, gruparea care va juca în preliminariile Champions League.