GAFĂ sau NEPUTINŢĂ? FRF nu ştia că România trebuie să câştige la două goluri în Muntenegru pentru a rămâne în URNA 3

România avea nevoie de o victorie la două goluri pentru a rămâne în urna a treia. GSP scrie că şansa ratată de "tricolori" ar putea fi responsabilitatea FRF!

Scenariul BOMBĂ prin care România mai poate ajunge la EURO 2020 din Liga Naţiunilor

1. FRF nu știa calculele. În blogul din ziua meciului, FRF specifică: "Avem nevoie de o victorie cu 2-1 sau la diferență mai mare și ca Scoția să învingă Israel în Grupa 1". Cu o victorie la Muntenegru, scor 2-1, și cu o victorie a Scoției, "tricolorii" nu s-ar fi rămas în urna a treia pentru preliminarii.

2. Declarațiile și comportamentul jucătorilor. Afirmația lui Cristi Manea este fără echivoc: "Noi nu am ştiut că mai avem nevoie de un gol, am încercat să dăm cât mai multe goluri, dar atât am putut". "Dintre cei care am jucat, care am fost pe teren, nu cred că ştia nimeni că mai avem nevoie de încă un gol. Dacă ştiam, era clar că forţam să mai marcăm un gol. Asta e, acum e prea târziu", a spus și Ciprian Deac.

3. Schimbarea inexplicabilă din minutul 88. Cosmin Contra a făcut ultima schimbare. L-a scos pe vârful Claudiu Keșeru și l-a introdus pe Tudor Băluță, jucător cu atribuții defensive. O mutare de neîțeles a selecționerului, având în vedere că echipa trebuia să forțeze un al doilea gol!