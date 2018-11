George Friedman: "Compania mea foloseşte o companie română de IT. Sunt foarte buni, dar lucrează ieftin"

El a vorbit despre diferenţele de angajament militar din cadrul NATO între SUA şi Europa ca fiind mai degrabă din cauza unei diferenţe de viziune.



"Întrebarea noastră pentru Alianţă este 'Care este angajamentul vostru raportat la prezenţa noastră în Polonia şi România?' Este o regulă de bază a unei alianţe militare: să ai o armată. Dacă nu ai armată, e o petrecere cu cocktail iar Bruxelles are petreceri cu cocktail excelente", a afirmat el.



Analistul a spus că NATO, în perioada Războiului Rece, avea un duşman bine conturat, pe care trebuia să îl contracareze, potrivit Agerpres.



"Americanii îşi arată angajamentul prin multiple detaşări de trupe militare. Majoritatea ţărilor europene au probleme să detaşeze un batalion şi când fac, o fac ca un gest de bunăvoinţă. Ar trebui să fim impresionaţi. Şi asta nu e pentru că europenii ar fi leneşi sau din cauza incompetenţei, ci pur şi simplu pentru că interesele lor şi ale noastre diverg. În Războiul Rece, NATO avea sens. Aveam un duşman în centrul Europei şi nu ştiam cât de departe va merge", a punctat el. În prezent, a afirmat acesta, nu există o "sinergie" a intereselor, potrivit Agerpres.



"Relaţia transatlantică are probleme nu pentru că Donald Trump este necioplit, nu pentru că Macron e scund, ci din cauza realităţilor geopolitice fundamentale. Nu există sinergie", a evidenţiat Friedman. El a apreciat că actuala situaţie "lasă Polonia şi România într-o poziţie dificilă".



Friedman a vorbit despre un element care ar întări profilul de ţară al României, şi anume crearea unei economii cu o valoare strategică, economie bazată pe "intelectul propriilor cetăţeni".



"Compania mea foloseşte o companie română de IT. Sunt foarte buni, dar înainte de toate lucrează ieftin", a mărturisit specialistul, potrivit Agerpres.



Totodată, a vorbit despre interesul României de a se alinia la economiile dezvoltate."Este în interesul României să îşi restructureze economia pentru a fi un loc unde să se ia decizii rapid şi să intre în rândul lumii", a punctat Friedman.



Conferinţa la care a participat analistul George Friedman a avut loc la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.