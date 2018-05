George Maior ar putea fi audiat de comisia de control SRI prin sistemul de videoconferinţă al MAE

”Am avut o discuţie cu vicepreşedintele comisiei (Marian Cucşa, ALDE - n.r.), care nu a fost în cadrul comisiei, care mi-a spus că, fiind plecat cu un grup de parlamentari tineri în SUA, a avut o întâlnire cu domnul Maior. Am înţeles de la domnia sa că domnul Maior intenţionează sau doreşte să vină la comisie. Rămâne să evaluăm şi o să încerc să am un dialog cu cei de la Ministerul de Externe dacă putem, nu ştiu exact cum îi permite domniei sale sau ce misiune are acolo, dacă nu cumva putem să facem un fel de videoconferinţă prin sistemul pe care îl are în acest moment MAE”, a declarat Claudiu Manda, potrivit Mediafax.

El a mai spus că încă nu a găsit o soluţie pentru decontarea cheltuielilor unei eventuale deplasări a lui George Maior la Bucureşti pentru a fi audiat în comisia de control SRI.

Claudiu Manda a declarat, marţi, 8 mai, că în privinţa unei noi audieri a lui George Maior în Comisia de Control a SRI, se pune problema ca cineva să suporte costurile de deplasare ale ambasadorului român din SUA, Manda precizând că a luat legătura şi cu Teodor Meleşcanu pentru a discuta acest aspect.

"În cursul zilei de azi , am avut o discuţie cu domnul ministru de Externe, domnul Meleşcanu, în care l-am rugat să ne sprijine. Noi am trimis şi adresă oficială şi am vrut să vedem care este stadiul acelei adrese oficiale privind invitarea domnului Maior la Comisia de control a activităţii SRI. Ne-a spus că audierea precedentă a coincis odată cu concediul domnului Maior şi cea de-a doua, cea legată exact de audiere, a coincis cu venirea în ţară a domnului Maior pe nişte chestiuni care vizau Ministerul de Externe şi că se pune problema în acest moment cine suportă costurile de deplasare a domnului Maior. Rămâne să vedem dacă în regulamentul comisiei există prevederea aceasta. La comisiile de anchetă a existat prevederea ca, atunci când se doreşte invitarea la comisie a unor persoane şi e nevoie de suportarea costurilor, să se facă această suportare a costurilor. Rămâne să vedem şi să discutăm cu cei de la MAE şi la Secretariatul general al celor două camere eventual chestiunea aceasta şi să vedem care va fi perioada sau data la care domnul Maior poate să vină la comisie", a spus Claudiu Manda pe 8 mai.