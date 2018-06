GEORGE MAIOR neagă că s-a întâlnit cu LAURA CODRUŢA KOVESI la New York

George Maior nu s-a întâlnit cu Laura Codruţa Kovesi la New York, reiese dintr-o postare a fostului consilier al directorului SRI, Flavius George Predescu, potrivit evz.ro. Reacţia vine după e jurnalistul român Luca Grigore Culian, redactor-șef la New York Magazin, a spus, sâmbătă seară, la Antena 3, că Laura Codruța Kovesi a avut o întâlnire secretă, la New York, cu ambasadorul României în SUA, George Maior.