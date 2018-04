Gest impresionant al unei femei care a câştigat la Loto. Incredibil ce a făcut cu banii

Sofia a ales să nu folosească banii pentru ea și pentru copiii ei. După ce a plecat de la benzinăria de unde și-a ridicat banii, s-a întâlnit cu un bătrân care nu avea adăpost, așa că stătea afară deși era un frig îngrozitor.

Lângă el era așezat un carton pe care scria: ,,ORICE ÎMI PUTEȚI DA AJUTĂ". Sofia a deschis geamul mașinii și s-a oferit să îi cumpere o cafea. Deși întâi a ezitat, bătrânul a acceptat oferta. În timp stăteau de vorba la cafea, Sofia l-a întrebat unde va dormi în noaptea aceea, iar bătrânul i-a spus că nu avea casă de 3 ani de zile și că de obicei își găsește un loc pe stradă unde își pune un sac de dormit.

După ce au terminat cafeaua, Sofia i-a spus bătrânului să urce în mașină. Era cu gândul la câștigul de 200 de dolari. Ce a făcut apoi a uimit tot internetul.

A postat pe Facebook: ,,În seara asta am câștigat 200 de dolari la loto, am fost foarte fericită până când m-am uitat în sus și l-am cunoscut pe Glenn. Ținea în mână o pancartă, tremura și plângea în timp ce vântul de iarnă îi mătura necruțător fața. I-am oferit o cafea și mi-a spus că nu are unde să stea, am sunat la singurul adăpost din zonă și nu mai aveau locuri. Atunci mi-am amintit că am câștigat 200 de dolari și m-am gândit că Dumnezeu mi l-a scos pe Glenn în cale dintr-un motiv anume.

Așa că l-am condus până la un hotel ieftin și am plătit pentru ca să aibă unde dormi timp de două nopți. În viața mea nu am mai văzut un om în toată firea plângând atât de mult; a început să se roage pentru mine cum a auzit și mi-a spus că sunt un înger. Așa că în noaptea asta, prietenul meu, Glenn, are un loc călduros unde să doarmă".

În mai puțin de 24 de ore de la această întâmplare, prietenii de pe Facebook au început să strângă pentru Glenn mâncare și îmbrăcăminte. Au făcut și un cont pe un site de donații și au ajutat să se strângă pentru Glenn suma de 20.000 de dolari în numai două zile! Sofia Lorena a câștigat mult mai mult decât bani, căci de acum are un prieten pe viață, conform nydailynews.com.