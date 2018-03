Gest simbolic pentru copiii morţi în atacuri armate: Mii de pantofi au fost expuşi în faţa Capitoliului

Memorialul a fost creat de organizaţii care luptă pentru o reformă în domeniul armelor. Cu o zi în urmă au fost colectate perechi de încălţăminte în mai multe puncte din Washington DC.

Atacul armat din luna februarie, de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, a fost cel mai sângeros atac armat la o şcoală americană de la cel din Newtown, în Connecticut, în urmă cu peste cinci ani. Nikolas Cruz, fost elev al liceului, care a fost exmatriculat, a ucis 17 persoane, scrie news.ro.



Bilanţul morţilor diferă în funcţie de cum sunt definite aceste atacuri, însă, Everytown For Gun Safety a înregistrat 290 de atacuri armate în America din 2013, iar acest atac este al 18-lea din acest an. Pe 24 martie, va fi organizat în Statele Unite "March for Our Lives", o mobilizare fără precedent împotriva armelor şi violenţelor.

Mai multe personalităţi au făcut donaţii pentru acest eveniment. George şi Amal Clooney au fost primele celebrităţi care au anunţat o donaţie de 500.000 de dolari pentru organizarea acestei manifestaţii iniţiată de elevii care au supravieţuit masacrului din Parkland, Florida, în urma căruia au murit 17 persoane, pe 14 februarie. Şi prezentatoarea Oprah Winfrey, regizorul Steven Spielberg şi soţia sa Kate Capshaw, producătorul Jeffrey Katzenberg şi soţia sa Marilyn au promis aceeaşi sumă. Casa de modă italiană Gucci a urmat exemplul lor, potrivit news.ro.



Casa Albă a transmis că preşedintele Donald Trump sprijină eforturile pentru controlul armelor, însă cei mai mulţi vor reforme mai profunde. Organizatorii marşului din 24 martie spun că s-au săturat să aştepte ca altcineva să facă ceva în privinţa "epidemiei" de atacuri armate în şcoli şi cer un proiect de lege în Congres cu privire la violenţa cu arme.