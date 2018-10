Gheorghe Falcă: Municipalitatea solicită MApN o întâlnire pentru clarificarea situaţiei Cetăţii Aradului

Gheorghe Falcă a spus marţi, într-o conferinţă de presă, că demersurile de preluare a Cetăţii Aradului de către municipalitate au început încă din 1990, însă până la această dată proiectul nu a fost finalizat.



"Aşa cum rezultă din documentaţia existentă, de 2 ani de zile Ministerul Apărării Naţionale încă nu a emis un aviz pentru realizarea investiţiilor la Unitatea Militară Gai, neexistând, din 2016 până în prezent, nicio întâlnire între MApN şi primarul municipiului Arad, pe această temă", a declarat Gheorghe Falcă, adăugând că Primăria Arad şi-a îndeplinit, în decursul timpului, obligaţiile asumate, urmând ca şi pe viitor să faciliteze toate demersurile necesare transferului Cetăţii către municipiul Arad.



Potrivit lui Falcă, prin documentul prin care se solicită de către MApN primăriei transmiterea documentaţiei tehnico-economice, se confirmă că studiile realizate sunt corecte şi, totodată, şi faptul că Cetatea Aradului nu este, până în prezent, a municipalităţii, ci a ministerului, iar acesta are obligaţia de a o întreţine.



"Decizia municipalităţii este de a respecta solicitarea ministerului. Aradului i-au fost luaţi în acest an 16 milioane de euro, de aceea credem că Guvernul României poate să îşi asume financiar sumele necesare pentru reabilitarea Unităţii Militare Gai şi construcţiei unor noi pavilioane în acea unitate. Ulterior, se va face transferul armatei din cetate către Unitatea Militară Gai şi, în final, se poate face transferul cetăţii către municipalitate. Am solicitat Statului Major General o întâlnire pentru a pune pe hârtie toate documentele necesare acestui transfer. Noi vom îndeplini toate condiţiile pentru a evita orice piedică în calea acestui transfer, deoarece suntem interesaţi de a obţine în final Cetatea în administrarea municipalităţii", a menţionat primarul municipiului Arad.



Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a prezentat, într-o conferinţă de presă organizată la începutul acestui an, o serie de documente care demonstrează fără echivoc că din 2010 Cetatea este a Aradului.



"În urma demersurilor făcute la vremea respectivă de Guvernul României pentru rezolvarea problemei transferului Cetăţii, Executivul a emis Hotărârea de Guvern nr. 1100/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 751/10 noiembrie 2010, potrivit căreia, Cetatea a fost transmisă din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad. Cetatea ocupă o suprafaţa totală de 88,86 ha şi are valoarea de inventar 83.240.804 lei", a declarat Mihai Fifor.



Prin aceeaşi hotărâre a Guvernului, se transferă şi fosta unitate militară Arad Gai, din domeniul public al statului şi din administrarea MApN în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru efectuarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării din fondurile proprii ale administraţiei locale. Totodată, se prevede transferul în administrarea MApN a unui teren în suprafaţă de 10 hectare, pentru realizarea unui poligon de instruire conform standardelor militare, CLM Arad obligându-se de asemenea să transfere în domeniul public al statului şi în administrarea MApN 250 de unităţi locative pentru personalul MApN, realizate prin programe derulate de ANL.



"Hotărârea de Guvern amintită este semnată de premierul Emil Boc, fiind contrasemnată de Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale, Constantin Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor, Elena Gabriela Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Gheorghe Ialomiţianu, ministrul Finanţelor Publice. Deci, conform documentelor, din noiembrie 2010, Cetatea Aradului nu mai este a MApN, ci a trecut în patrimoniul CLM Arad. Este drept însă că din textul Hotărârii de Guvern lipsesc termenele concrete privind transferul dar, ca orice Hotărâre de Guvern, are putere de act normativ, transferul efectiv urmând să se realizeze doar atunci când primăria îşi va fi îndeplinit angajamentele asumate", a spus Fifor în conferinţa de presă.



Practic nu s-a întâmplat însă nimic câţiva ani, primăria condusă de Gheorghe Falcă nerealizându-şi obligaţiile asumate, deşi de-a lungul anilor a prevăzut bani la bugetul local pentru acest fapt.



"Drept urmare, în 2015, adică la cinci ani de când Cetatea Aradului devenise a arădenilor, fără ca acest lucru să fie şi comunicat de către echipa lui Falcă populaţiei Aradului, la nivelul MApN s-a făcut o analiză a situaţiei de la Arad, concretizată prin Raportul nr. 4872/16.04.2015, prin care se făcea o retrospectivă a celor petrecute în cei cinci ani şi se propuneau termenii unui nou protocol de colaborare între MApN şi municipiul Arad, fiind stabilite termene clare pentru îndeplinirea de către autorităţile publice locale din Arad a obligaţiilor asumate. (...) Protocolul de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Arad, în termenii de mai sus, a fost înregistrat sub nr. A 5977/14.05.2015 la minister şi sub nr. 33429/26.05.2015 la Municipiul Arad. Între altele, în protocol se mai prevede că în cazul în care autoritatea publică locală nu-şi îndeplineşte obligaţiile şi termenele asumate prin protocolul de colaborare, vor fi iniţiate demersurile pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1100/2010", a mai spus Mihai Fifor.



Deşi există documente scrise, asumate de primarul Gheorghe Falcă şi de CLM Arad, privind termenii în care procesul transferului Cetăţii Aradului către municipalitate este clar reglementat, anii au trecut şi, în afara schimburilor de adrese, nu s-a mai întâmplat nimic. Primăria Arad nu a reabilitat unitatea militară din Gai şi nu a predat locuinţele promise către militari.



Primăria Arad a solicitat însă, la data de 1.02.2017, modificarea termenului prevăzut în protocolul de colaborare - 14 mai 2018, prin act adiţional, în sensul prelungirii lucrărilor de reabilitare din fosta unitate militară Arad Gai cu doi ani, până la 25 mai 2020. Cum în cei şapte ani anteriori nu s-a întâmplat nimic, structurile MApN nu au fost de acord cu această prelungire propusă, considerând că Primăria Arad a avut la dispoziţie suficient timp pentru a-şi îndeplini obligaţiile.



"Ca ministru al Apărării, vă spun că în data de 14 mai, odată cu expirarea protocolului, MApN va face toate demersurile necesare pentru ca Cetatea să se întoarcă în patrimoniul statului, respectiv în patrimoniul MApN. Deja, la Departamentul de Domenii şi Infrastructură al MApN se elaborează un proiect astfel încât o parte din Cetatea Aradului să poată fi redată circuitului turistic, o altă parte urmând să fie în continuare folosită de Batalionul Mixt", a afirmat ministrul Mihai Fifor.