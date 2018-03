Gheorghe Falcă: România va fi gazda Summitului autorităţilor locale şi regionale din UE în 2019

''Consemnăm un succes pentru delegaţia României, mai ales că am avut o concurenţă serioasă. Vorbim despre ţări ca Austria, Finlanda şi Bulgaria. Un astfel de summit se organizează din doi în doi ani, ultimul fiind găzduit în 2017 de capitala Slovaciei, Bratislava'', a declarat Gheorghe Falcă, potrivit comunicatului.



Edilul Aradului este de părere că unitatea manifestată de delegaţia română aflată la Bruxelles, la cea de a 128-a Sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor, a contribuit la această reuşită şi recomandă tuturor europarlamentarilor români să pună mai presus de orice interesele ţării.



''Dacă ne-ar fi văzut ca delegaţie dezbinată nu am fi primit aprobarea din partea Uniunii Europene. Întotdeauna trebuie să existe unitate în delegaţia României, indiferent că ai culori politice diferite, indiferent că ai păreri sau idei diferite. Atunci când vorbeşti despre un interes naţional, acela trebuie să fie comun şi să primeze. Ne-am mobilizat, ne-am susţinut punctele de vedere pe toate grupurile politice şi azi am primit cu bucurie această veste. Cred că exemplul nostru ar trebui să fie urmat de toţi cei care ne reprezintă la Bruxelles. România este ţara noastră, cu bune şi cu rele, iar noi toţi trebuie să ne gândim la viitor'', a adăugat Gheorghe Falcă.



Summitul autorităţilor locale şi regionale din Uniunea Europeană va avea loc în 14 - 15 martie 2019, la Bucureşti.