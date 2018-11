Gheorghe Piperea, avertisment privind programul Prima Casa: Va fi doar o amintire

Gheorghe Piperea sustine ca in viitorul apropiat cumpararea locuintelor se va opri brusc odata cu reducerea gradului maxim de indatorare. "Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca reduce gradul maxim de indatorare pe fiecare persoana in parte si e o reducere foarte drastica la creditele in valuta, de 20% din venit, asta inseamna ca de la 1 ianuarie, cei care mai iau credite trebuie sa aiba un maxim de 20 de euro la 100 de euro din venituri pe care o aloca creditului si 40 de lei din 100 de lei la creditele in lei. Altfel nu te mai califici. Asta va duce la recul foarte puternic, cel putin in prima parte a anului 2019. E un efect de domino, cand incepe sa stranute creditul de retail, face febra de 40 de grade creditul comercial", a declarat Piperea.



Renumitul avocat sustine ca, foarte curand, in Romania se va ajunge, la fel ca in tarile civilizate din Europa, ca familiile sa traiasca o viata platind chirie pentru locuinetele in care stau.

"Acest lucru este normal si nu ar trebui sa provoace temere nimanui pentru ca numai in Romania se intampla ca 94% din constructiile cu destinatie de locuinta sa fie in proprietatea oamenilor. Dar este o iluzie ca este in proprietatea lor pentru ca sunt ipotecate la banci. Nicaieri in Europa nu se intampla ca mai mult de 50% din populatie sa fie proprietar pe apartamente. Necesitatile locative acolo sunt asigurate in parte de credite ipotecare, dar cel mai mult din chirii care se intind pe termen lung. Si aici ar trebui sa spun un lucru pentru a nu se intelege gresit ce vreau eu sa sustin, de ce mi se pare ca este mai bine sa mergem catre inchirieri decat catre cumpararea cu credit la banca, cu rate care sa le supraindatoreze. In statele Uniunii Europene, pe de o parte, durata inchirierii este stabilita prin lege. Daca este vorba despre o locuinta familiala nu il da pe ala afara imediat din casa, ci mai intai verifici daca nu cumva exista alte solutii pentru a-ti recupera creanta si abia dupa aceea sa il evacuezi. Doi, chiria este plafonata, asta nu inseamna ca il pune pe proprietar sa piarda bani, nu asta este ideea, ci ideea este sa eviti perioadele din an, cum ar fi inceputul anului universitar in care chiriile sar la cer. Si trei, contractele de inchiriere sunt facute in asa fel incat sa aiba o anumita echilibrare in timp. Daca se intampla sa influenteze in mod negativ, contractele se pot echilibra fie prin lege, fie prin insanta judecatoreasca. (...)



Cred ca trebuie sa ne asteptam, si poate ca acest lucru va fi cel mai important eveniment economic al anului 2019, la startul unei piete in domeniul chiriilor si mai mult decat atat, la crearea unui tip special de legislatie care sa creeze echilibrul contractual" a mai spus Gheorghe Piperea.