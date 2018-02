Ghidul fericii în cuplu: 10 sfaturi speciale pentru femei

Va propunem acum un mic ghid care va poate asigura o fericire sigura in cadrul cuplului.

1. Acorda-i primul loc!

Orice barbat considera irezistibila femeia care se intereseaza activ de bunastarea lui. Deci manifesta-ti interesul in ceea ce priveste viata personala a iubitului, ce probleme are la servici, ce-i fac parintii, prietenii, catelul (daca are), cu ce il poti ajuta in orice domeniu.

2. Spune-i mereu ceea ce ai de spus fara sa para un repros sau o critica

Indiferent de discutie, dar mai ales in ceea ce priveste jocul amoros, femeia nu trebuie sa se planga sau sa reproseze. Barbatul doreste intotdeauna sa ii spuni prieteneste si daca se poate dinainte ce anume te-ar satisface (chiar in domeniul erotic). Cel mai penibil cosmar al unui barbat este acela de a-si da osteneala sa realizeze ceva deosebit (indiferent ca e vorba de o fuziune erotica, o excursie, sau o alta surpriza) si sa primeasca reprosuri si afirmatii nesatisfacatoare.

3. Invata sa fii toleranta

Altfel spus, chiar daca el isi arunca lucrurile in dezordine, femeia nu trebuie sa se transforme intr-o cicalitoare pedanta. Desi barbatii apreciaza femeile ordonate si curate, nu considera ca trebuie sa raspunda la fel. Mai subzista undeva in subconstientul masculin ideea ca femeia este singura care raspunde de curatenie. Armonia este undeva la mijloc, nici sclava care nu cracneste, dar nici tiranul care vaneaza scame.

4. Fii tot timpul dragastoasa, dar nu-l sufoca!

Adeseori barbatii uita ca si iubita ar putea avea problemele ei. E de preferat sa amani o intalnire, decat sa mergi afisand oboseala, enervare si lipsa de chef. Totusi, un minim autocontrol rezolva aceasta situatie. Barbatii apreciaza in mod deosebit o femeie mereu tandra si care le arata dragoste, chiar cautand sa-i multumeasca.

