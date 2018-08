REŢETE DE SEZON: Ghiveci de legume cu pui

Ghiveci de legume cu pui

Mod de preparare Ghiveci de legume cu pui

Se taie legumele rondele, se calesc un pic in ulei incins separat (initial eu am vrut sa fac musaca, dar seamana mai mult a ghiveci)... se prajeste un pic si carnea de pui taiata bucati mici, pe urma se aseaza in straturi alternand legumele. La final se taie rosiile feliute si se pun deasupra, se amesteca bulionul cu o cana de apa (depinde de cantitate) se pune apa cat sa depaseasca un pic compozitia.

Se baga la cuptor pana se rumeneste.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: