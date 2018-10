GICĂ HAGI anunţă un TRANSFER URIAŞ pentru fiul său. Unde va juca IANIS HAGI

Gica Hagi a declarat ca in perioada de mercato din iarna sau, cel tarziu, in cea din vara anului viitor, Ianis Hagi va pleca de la Viitorul.

"Ianis confirma. Si-a recapatat ritmul, ca fotbal stia. El decide daca bate penaltyul cu stangul sau cu dreptul. Ii dau sfaturi, dar el ia decizia finala. E intr-o perioada foarte buna a sa, ne demonstreaza ca am facut un transfer bun cand l-am adus. E un lider si ne ajuta, cat va mai ramane aici. Nu stiu daca va pleca din iarna sau din vara. E foarte talentat, are nevoie de un club care sa i se potriveasca. Trebuie sa gasim echipa care are un proiect cu el", a declarat Gica Hagi.

Gică Hagi, despre marele regret al carierei. "M-au vrut, dar atunci am ales banii!"

Ianis Hagi, 20 de ani, este monitorizat de mai multe echipe importante din strainatate, dupa ce singura experienta peste hotare a fost la Fiorentina, acolo unde nu a reusit insa sa se impuna, fiind folosit la echipa de seniori numai in doua meciuri.