Gică Hagi, GESTUL NEAŞTEPTAT cu care A ŞOCAT întreaga comună natală. Ce se întâmplă cu casa "Regelui" din Săcele FOTO

Gică Hagi are sediul general al clubului său, Viitorul, la Ovidiu, la 33 de kilometri de Săcele, satul în care s-a născut acum 53 de ani. Cu toate acestea, "Regele" nu a mai trecut pe acasă de mai bine de 15 ani! Chiar dacă nu a stat mult aici, mutându-se cu familia în Constanţa, pe când avea doar 8 ani, Gică Hagi nu a uitat niciodată să amintească în interviuri despre fotbalul jucat cu prietenii pe uliţa din Săcele.

După plecarea din Săcele, casa părintească a ajuns pe mâna altcuiva, fiind răscumpărată acum doua decenii chiar de Gică Hagi, care a adus o femeie originară din Munţii Buzăului, din Lopătari, să se ocupe de gospodărie, împreună cu copiii săi.

Recent, Gică Hagi şi-a donat şi casa şi pământul aferent femeii respective, după cum a declarat un angajat al primăriei din Săcele pentru Ştirile Kanal D: "Hagi nu a mai trecut pe aici de mai bine de 15 ani, el ştie de ce, probabil şi pentru că nu mai are pe nimeni aici de aşa de mult timp. Noi am încercat acum vreo 10 ani să organizăm o cupă pe plan local şi să apară şi Gică în schemă, pe ideea de fiu al acestor meleaguri, dar nu s-a putut. Eu ştiu că tocmai ce şi-a donat casa şi pământul femeii care are grijă de tot, a fost un gest frumos al lui Hagi. Cât despre pancarta de la intrare, unde se scria că în această localitate s-a născut Hagi, şi ea a căzut la un moment dat, nici nu mai ştiu de ce".