Gică Popescu pregăteşte marea lovitură în AFACERI. Unde şi în ce va investi "Baciul"

Presa din Sălaj scrie ca fostul mare fotbalist roman Gica Popescu (50 de ani) a vizitat zilele trecute municipiul Zalau: "Surse apropiate internationalului roman sustin ca acesta a achizitionat un teren in zona Hanul Drumetilor, pe care urmeaza cel mai probabil sa-l vanda catre un mare lant de magazine. De altfel, Gica Popescu a si vizitat restaurantul Hanul Drumetilor".

"Am fost in Zalau, am avut unele probleme. Suntem in curs sa punem pe picioare afacerile din Zalau", a declarat Gica Popescu.

Drama URIAŞĂ a lui Gică Popescu. "De asta a murit tata!"

Dupa eliberarea din penitenciar, Gica Popescu si-a lichidat o mare parte din afacerile detinute in domeniul energiei verzi, concentrandu-se pe investitiile imobiliare, pe care le-a demarat inca din perioada in care era jucator activ.