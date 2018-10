Gică Popescu s-a enervat când a fost întrebat despre moartea lui Ilie Balaci. Ce răspuns a dat "Baciul"

Gică Popescu a fost unul dintre apropiaţii lui Ilie Balaci şi vestea că fostul mare mijlocaş a dispărut dintre noi l-a întristat profund. În acelaşi timp, se declară nemulţumit de faptul că Ilie Balaci a primit mai multă atenţia abia după ce a decedat. "Baciul" nu s-a lăsat impresionat nici de gestul lui Klaus Iohannis, care l-a decorat post-mortem pe Ilie Balaci cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler.

"Ce se întâmplă eu cred că nu ne face cinste şi anume faptul că în ultimele zile am vorbit non-stop de Ilie Balaci. Ar trebui să vorbim de aceşti mari jucători, de aceşti idoli, în timpul vieţii. Nu după ce mor. Am văzut că a primit şi decoraţii (n.r. a fost decorat post-mortem de Klaus Iohannis), a fost foarte multă lumă. La televizor s-a vorbit trei zile numai de el; vorbiţi în viaţă, când sunt în viaţă aceşti oameni, nu după ce mor! Eu dacă am avut ceva de spus, am spus-o când era în viaţă Ilie", a declarat Gică Popescu pentru Telekom Sport.

