Gigi Becali a încălcat regulile de circulaţie ca să ajungă mai repede la palat FOTO

Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla in culpa. Latifundiarul a facut cateva manevre rapide, ignorand semnul de circulatie si a iesit chiar la poarta principala.

Gigi Becali fenteaza legea. In scena apare si Lutu

Pe de alta parte, seful de la Steaua are circumstante atentuante. Asta pentru ca la poarta palatului il asteptau, ca in fiecare zi, cativa oameni cu probleme. Iar nea Gigi face in fiecare zi acelasi lucru, pe care alti milionari nu-l fac niciodata: opreste masina si sta de vorba cu oamenii. Unii dintre ei sunt clienti vechi si Gigi stie asta, ba chiar le-o spune si in fata. Pe altii ii asculta cu atentie si le preia, in functie de caz, unele documente pe care sa se uite. Intr-un final, se decide daca respectivul caz merita sau nu asteptat.

Intr-un tarziu, la poarta palatului si-a facut aparitia si Lutu, aghiotantul sefului. Acesta a asteptat cuminte ca nea Gigi sa termine de vorbit si dupa aceea l-a insotit inauntru.